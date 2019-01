Ein Verletzter bei Frontalzusammenstoß in Zuffenhausen

6 In Zuffenhausen sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Am Mittwochmorgen sind im Gewann „Im Birkenwald“ in Zuffenhausen zwei Autos kollidiert. Einer der beiden Fahrer hat sich Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart - Ein Ford Mondeo ist am Mittwochmorgen in Stuttgart Zuffenhausen mit einem entgegenkommenden Opel kollidiert. Der 38 Jahre alte Fahrer des Opels wurde bei dem Zusammenstoß im Gewann „Im Birkenwald“ verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Der 43 Jahre alte Fahrer des Ford Mondeo war laut Polizeimeldung gegen 9 Uhr in Richtung Lorenzstraße unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve soll der Mann in den Gegenverkehr geraten sein. Dort ist er frontal mit dem Opel eines 38-Jährigen zusammengestoßen, der sich bei dem Unfall leicht verletzte. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 20.000 Euro.

Die Polizei prüft nun, ob der 43-jährige mutmaßliche Unfallverursacher Alkohol im Blut hatte. Zeugen des Unfalls melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89904-100.