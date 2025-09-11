Im BH zum Fototermin: Margot Robbie verzichtet auf ein Top

Margot Robbie hat in London alle Blicke auf sich gezogen. Bei einem Termin zu ihrem neuen Film präsentierte sie in einem Look aus BH und einem Rock ihren trainierten Körper.

Margot Robbie (35) hat bei einem Fototermin zu ihrem neuen Film "A Big Bold Beautiful Journey" mit einem freizügigen Look für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin verzichtete auf ein Top und erschien lediglich in einem zartrosa BH mit breiten Trägern, der ihren trainierten Bauch freilegte. Ein Bleistiftrock mit hohem Schlitz lenkte den Blick auf ihre Beine. Nudefarbene Heels rundeten das Outfit ab. Dazu wählte sie ein dezentes Make-up und ließ ihre blonden Haare sanft über eine Schulter fallen.

Co-Star Colin Farrell (49) zeigte sich bei dem Termin in London in einer lässigen Kombination aus einem grauen Pullover, schwarzen Jeans und dunklen Stiefeln. Mit dem "The Banshees of Inisherin"-Star steht Robbie in ihrem ersten Film seit "Barbie" (2023) vor der Kamera. Im Oktober soll das Fantasy-Liebesdrama "A Big Bold Beautiful Journey" in den deutschen Kinos starten.

Margot Robbies lange Red-Carpet-Pause

Erst vor Kurzem feierte Margot Robbie ihr Red-Carpet-Comeback nach der Geburt ihres ersten Kindes. Zusammen mit Ehemann Tom Ackerley (35) begrüßte sie laut Medienberichten am 17. Oktober 2024 einen Sohn auf der Welt. Bei ihrer Rückkehr im August 2025 strahlte sie in einem enganliegenden Minikleid in Schwarz. Ein transparentes Korsett betonte ihre Figur. Dazu kombinierte sie schwarze Riemchensandaletten.

Seit vergangenem September hatte sie sich nicht mehr auf dem roten Teppich gezeigt. Damals besuchte sie noch mit Babybauch und Ehemann eine Vorführung der Komödie "My Old Ass". Anfang November berichteten US-Medien dann über die Geburt ihres Kindes. Kurz darauf wurden die Eltern bei einem Spaziergang mit Kinderwagen gesichtet. Zu dem Geschlecht und Namen ihres Nachwuchses äußerte sich das seit 2016 verheiratete Paar bislang nicht. Auch gemeinsame öffentliche Auftritte blieben aus.