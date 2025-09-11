Im BH zum Fototermin: Margot Robbie verzichtet auf ein Top

Margot Robbie hat in London alle Blicke auf sich gezogen. Bei einem Termin zu ihrem neuen Film präsentierte sie in einem Look aus BH und einem Rock ihren trainierten Körper.
Margot Robbie (35) hat bei einem Fototermin zu ihrem neuen Film "A Big Bold Beautiful Journey" mit einem freizügigen Look für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin verzichtete auf ein Top und erschien lediglich in einem zartrosa BH mit breiten Trägern, der ihren trainierten Bauch freilegte. Ein Bleistiftrock mit hohem Schlitz lenkte den Blick auf ihre Beine. Nudefarbene Heels rundeten das Outfit ab. Dazu wählte sie ein dezentes Make-up und ließ ihre blonden Haare sanft über eine Schulter fallen.