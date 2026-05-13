Im Beisein von Königin Camilla: König Charles sagt Antisemitismus den Kampf an

König Charles III. hat im britischen Parlament eine der längsten King's Speeches dieses Jahrhunderts gehalten - mit 37 Gesetzentwürfen, einem Bekenntnis gegen Antisemitismus und Konsequenzen aus dem Attentat von Southport.
König Charles III. (77) hat gemeinsam mit Königin Camilla (78) die Parlamentssitzung des Gesetzgebungsjahres eröffnet. In einer ungewöhnlich langen Rede legte der Monarch die Agenda von Premierminister Keir Starmers Labour-Regierung vor - und setzte dabei durchaus markante Akzente.