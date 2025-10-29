Im Babyglück: Rote Rosen-Star Sebastian Deyle ist Vater geworden

Im Juli hatte er verkündet, dass Partnerin Pia Schombert schwanger ist. Jetzt ist Sebastian Deyles (47) Sohn auf der Welt. "Hello world! Seit dem 27.10.2025 um genau 22:07 Uhr bin ich auf dieser Welt...ganz schön frisch hier. Ich wiege 3305 Gramm und bin 50cm groß", schreibt der "Rote Rosen"-Star in einem Instagram-Beitrag, mit dem er die Geburt seines Sohnes verkündet. Dazu gibt es das obligatorische Foto einer kleinen Baby-Hand.

Eltern weinen mehr als Neugeborenes "Ich weine (fast) nie...dafür meine Eltern andauernd. Sie sagen, ich bin ihr größtes Glück...und ehrlich gestanden, seh' ich das auch so", schreibt Deyle noch. Die Schwangerschaft seiner Lebensgefährtin hatte er im Juli ebenfalls auf Instagram verkündet. Zu Aufnahmen des Paares schrieb er: "Übrigens ..." und schickte dann ganz "liebe Grüße von uns 'Dreien'". Dazu postete er ein Bild, auf dem er den Bauch seiner Partnerin umfasst.

Verlobung im Juli

Nur wenige Tage später verkündete Deyle dann ebenfalls via Instagram, dass er um die Hand seiner Liebsten angehalten habe: "Sie hat 'Ja' gesagt", heißt es in einem Beitrag, der das Paar auf mehreren Bildern am Encinitas Beach in San Diego, Kalifornien, zeigt. Unter dem Post steht zudem das Wort "blessed", also "gesegnet".

Sebastian Deyle wurde vor allem durch seine Rollen in Serien wie "Rote Rosen", "Unter uns", "Marienhof" und "Sturm der Liebe" bekannt. Seit rund zwei Jahren ist er mit seiner Partnerin Pia liiert, die nicht in der Öffentlichkeit steht. Die Beziehung machte er im November 2023 öffentlich. In der Vergangenheit war Deyle unter anderem mit Pokerspielerin Sandra Naujoks (44) oder Moderatorin Rebecca Mir (33) liiert.