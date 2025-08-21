Im Babyglück: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi sind per Adoption Eltern geworden

Im vergangenen Jahr läuteten die Hochzeitsglocken, jetzt sind Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi erstmals Eltern geworden. Per Adoption begrüßten sie eine Tochter in ihrem Leben.
"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (21) und Jake Bongiovi (23), der Sohn von Musiker Jon Bon Jovi (62), sind per Adoption erstmals Eltern geworden. Die freudige Nachricht gab das Ehepaar am 21. August auf Instagram bekannt. "In diesem Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen", heißt es in dem Post.