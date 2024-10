Im Babyglück: Komikerin Larissa Rieß wieder Mutter geworden

1 Larissa Rieß ist erneut Mutter geworden. Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

"LOL:Last One Laughing"-Teilnehmerin Larissa Rieß kann sich über Nachwuchs freuen. Auf Instagram hat die Komikerin verkündet, Baby Nummer zwei auf die Welt gebracht zu haben.











Im April machte sie ihre Schwangerschaft bekannt, jetzt ist Komikerin Larissa Rieß (36) zum zweiten Mal Mutter geworden. Die freudige Neuigkeit teilte die Musikerin und Schauspielerin auf Instagram. Dort postete sie am Dienstag (22. Oktober) zwei Kinderhände, von denen eines zu ihrem neugeborenen Baby zu gehören scheint. "Mom of two" (auf Deutsch: "Mutter von zwei") schreibt sie schlicht dazu.