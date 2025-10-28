Captain America darf sich über seinen größten Triumph freuen: Chris Evans (44) und seine Ehefrau Alba Baptista (28) sind wohl Eltern geworden. Wie das US-Klatschportal "TMZ" unter Berufung auf offizielle Dokumente berichtet, brachte die portugiesische Schauspielerin ihr Kind am Samstag in Massachusetts zur Welt. Ob Junge oder Mädchen und welchen Namen das Baby trägt, darüber schweigen die berühmten Eltern derzeit noch.

Alba Baptistas Schwangerschaft schon im Sommer angedeutet Neumutter Alba Baptista wurde schon seit Längerem nicht mehr in der Öffentlichkeit gesichtet, während Marvel-Star Evans zuletzt bei einigen Filmpremieren aufkreuzte. Die frohe Botschaft hatte sich derweil schon im Sommer angekündigt. Ein Fan-Account des Paares postete damals einen Vatertags-Gruß und markierte die Väter des Ehepaares. Alba Baptistas Vater Luiz hinterließ damals laut "TMZ" einen vielsagenden Kommentar: "Vielen Dank, lieber Chris. Bald bist du dran!" Was Fans damals nur vermuteten, ist nun Gewissheit geworden.

Babyglück nach Hochzeit

Dass Evans und Baptista ihre Baby-Neuigkeit nicht sofort mit der Welt geteilt haben, überrascht keineswegs. So machte Evans etwa die Beziehung des Paares im Januar 2023 auf seinem Instagram-Account erst publik, als diese sowieso schon ein offenes Geheimnis war und US-Medien seit Monaten ausgiebig darüber berichteten. Im September 2023 hieß es dann, das Paar habe den Schritt vor den Traualtar gewagt. Das bestätigte Evans schließlich rund einen Monat später, als er sich auf der New York Comic Con mit Ehering zeigte.

Pärchen-Debüt erst nach Eheschließung

Bei der Veranstaltung erklärte er laut "Page Six" einer jubelnden Menge: "Ich habe geheiratet. Es war wirklich, wirklich großartig." Evans bestätigte der Promiseite der "New York Post" zufolge dann auch, dass er und Baptista eine zweite Hochzeitsfeier in ihrem Heimatland Portugal hatten. "Wir hatten sozusagen zwei Zeremonien", verriet er demnach. "Wir hatten eine an der Ostküste, wir hatten eine in Portugal." Die Feierlichkeiten seien "einfach... wundervoll und wunderschön" gewesen, erzählte er. Der Hollywood-Star fügte hinzu: "Es ist eine Menge, eine Hochzeit zu planen - diejenigen unter euch, die verheiratet sind, wissen, dass es einem viel abverlangt."

Erst nach der Hochzeit feierten die beiden Schauspieler schließlich ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich. Bei einer Oscar-Party im März 2024 ließen sie sich zum ersten Mal gemeinsam ablichten.