Marvel-Star Chris Evans ist angeblich erstmals Vater geworden. Seine Ehefrau Alba Baptista soll ein Kind zur Welt gebracht haben, berichtet ein US-Klatschportal.
Captain America darf sich über seinen größten Triumph freuen: Chris Evans (44) und seine Ehefrau Alba Baptista (28) sind wohl Eltern geworden. Wie das US-Klatschportal "TMZ" unter Berufung auf offizielle Dokumente berichtet, brachte die portugiesische Schauspielerin ihr Kind am Samstag in Massachusetts zur Welt. Ob Junge oder Mädchen und welchen Namen das Baby trägt, darüber schweigen die berühmten Eltern derzeit noch.