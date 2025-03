1 Campino ist der Frontmann der Toten Hosen, die zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands gehören. Foto: imago/Funke Foto Services

Die Toten Hosen gehen nach zwei Jahren Pausen wieder auf Tournee. Für August und September hat die Band Termine angekündigt - darunter ist bislang allerdings kein Auftritt in Deutschland.











Die Toten Hosen kehren auf die Konzertbühne zurück. Im Rahmen einer Europa-Tournee unter dem Motto "Keep calm and carry on" stehen sieben Konzerte in sieben Ländern auf dem Programm. Deutschland ist nicht darunter.