Wie Gülcan Kamps kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes rapide an Gewicht verloren hat? Das Geheimnis lüftete die Moderatorin nun auf Instagram.
Ende April dieses Jahres ist Moderatorin Gülcan Kamps (43) zum zweiten Mal Mutter geworden. Nur rund eineinhalb Monate später scheinen sich zahlreiche ihrer Fans über ihren After-Baby-Body zu wundern, wie die 43-Jährige selbst auf ihrem offiziellen Instagram-Account schreibt: "Viele von euch haben mich nach meiner letzten Story am Wochenende gefragt, ob die Storys aktuell sind oder vor der Schwangerschaft entstanden."