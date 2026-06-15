Ende April dieses Jahres ist Moderatorin Gülcan Kamps (43) zum zweiten Mal Mutter geworden. Nur rund eineinhalb Monate später scheinen sich zahlreiche ihrer Fans über ihren After-Baby-Body zu wundern, wie die 43-Jährige selbst auf ihrem offiziellen Instagram-Account schreibt: "Viele von euch haben mich nach meiner letzten Story am Wochenende gefragt, ob die Storys aktuell sind oder vor der Schwangerschaft entstanden."

Höchste Zeit also für ein "Mami Update". Bereitwillig gibt Kamps ihren Followern nun öffentlich Rückmeldung und verrät: "Ja, der Kindergeburtstag war an diesem Wochenende." Es handelt sich folglich um aktuelle Bilder, die der Promi gepostet hat. Offenbar konnten das viele Userinnen und User nicht fassen, weil Kamps auf den Fotos so schlank ist. Ausführlich erläutert der Star, der sich bei diesem Thema volle Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat: "Gewicht vor der Schwangerschaft 2025: 50 kg; Gewicht am Ende der Schwangerschaft 2026: 80 kg;

Heute: 60kg."

Abnehmen dank "unfassbar hungrigem Baby"

Insgesamt hat sie seit der Geburt also schon 20 Kilo abgenommen. Geheimtipps, wie das am besten gelingt, könne sie jedoch leider nicht geben, denn: "Keine Diät, sondern ein unfassbar hungriges Baby, das ich stille", habe die Pfunde bereits so stark purzeln lassen. Bei ihrem ersten Kind, das im Jahr 2021 zur Welt kam, sei das noch völlig anders gewesen.

Die Moderatorin und der Bäckerei-Erbe Sebastian Kamps sind seit 2004 ein Paar, 2007 heirateten sie an der Ostsee. Auf die erste Schwangerschaft musste das Paar lange hoffen. Fünf Jahre lang kämpften Kamps und ihr Mann um ein Baby. "Manchmal dachte ich, dass ich alleine auf der Welt bin. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist wie ein Marathon. Man muss sehen, ob man bis zum Ende durchhält", sagte sie damals im Interview mit "Bunte".