Großbritannien erlebte am Mittwoch den heißesten Junitag seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch König Charles bekam die Hitze zu spüren: Bei einem Klima-Empfang im St-James-Palast hielt ihm ein Mitarbeiter einen Ventilator ans Gesicht.
Die traurige Ironie ist nicht zu übersehen: Ausgerechnet bei einem Event zur Bekämpfung des Klimawandels gerieten alle Anwesenden, darunter König Charles (77), gehörig ins Schwitzen. Während in Großbritannien ein Temperaturrekord nach dem anderen fiel, musste der in einem Anzug erschienene Monarch bei einem Empfang im Londoner St-James-Palast extra gekühlt werden: Bilder zeigen, wie ihm ein Mitarbeiter einen kleinen elektrischen Ventilator dicht ans Gesicht hielt, während er mit Gästen plauderte.