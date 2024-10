Im Alter von 93 Jahren: US-Schauspielstar Mitzi Gaynor ist gestorben

1 Mitzi Gaynor ist gestorben. Foto: imago/MediaPunch / Erik Kabik Photography/MediaPunch

Mitzi Gaynor ist im Alter von 93 Jahren gestorben. In ihrer Karriere machte sie sich als Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin einen Namen.











Link kopiert



Mitzi Gaynor (1931-2024) ist tot. Die in Chicago geborene Schauspielerin ist am Donnerstag (17. Oktober) im Alter von 93 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Das bestätigte ihr Management dem Branchendienst "Variety" und bei X. In dem Social-Media-Beitrag hieß es: "Acht Jahrzehnte lang unterhielt sie ihr Publikum in Filmen, im Fernsehen und auf der Bühne. Sie genoss jeden Moment ihrer professionellen Karriere und das große Privileg, eine Entertainerin zu sein."