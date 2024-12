Trauer um Dick Capri: Der Broadway-Star und Komiker ist im Alter von 93 Jahren in Florida gestorben. Das berichtet das Klatschportal "TMZ", das mit Capris Familie in Kontakt stand.

Der Sohn des Schauspielers gab an, Capri sei eine vergrößerte Aorta diagnostiziert worden, die aufgrund seines Alters inoperabel war. Er habe gewusst, dass seine Zeit zu Ende ging und noch ein schönes Weihnachtsfest mit seinem Sohn, seiner Schwiegertochter und seiner Lebensgefährtin verbracht. Die Familie habe Essen aus Capris Lieblingsrestaurant bestellt. Der 93-Jährige sei schließlich ins Bett gegangen und in den frühen Morgenstunden des 26. Dezember im Schlaf gestorben.

Die Welt habe einen der lustigsten und liebenswürdigsten Menschen im Showgeschäft verloren, zitiert das Portal den Sohn des Komikers. "Die Welt ist heute nicht mehr so lustig wie gestern", sagte er.

Er performte für zwei US-Präsidenten

Der in Pennsylvania geborene Dick Capri begann seine Karriere in den frühen 1970er Jahren, als er mit dem Sänger Engelbert Humperdinck (88) auf Tour ging, unter anderem in New York City, Las Vegas und London. Sein Broadway-Debüt gab er 1991 am Lunt-Fontanne-Theater, wo er die Hauptrolle im Stück "Catskills On Broadway" spielte. Auch im Fernsehen trat Capri mehrmals auf, unter anderem bei Comedy Central. Laut seiner Website durfte er auch vor den US-Präsidenten Gerald Ford (1913-2006) und George Bush (1924-2018) auftreten.