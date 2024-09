1 Die "Star Wars"-Welt trauert um James Earl Jones. Foto: Getty images/Bruce Glikas / FilmMagic

James Earl Jones ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der Schauspieler wurde im englischsprachigen Raum vor allem als Stimme von Darth Vader in der "Star Wars"-Reihe bekannt.











James Earl Jones (1931-2024) ist tot. Der Schauspieler und Synchronsprecher starb am Montag (9. September) im Alter von 93 Jahren in seinem Haus im Dutchess County, New York. Das bestätigten Vertreter des Schauspielers dem US-Branchenmagazin "Deadline".