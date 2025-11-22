Im Alter von 91 Jahren: Italienische Sängerin Ornella Vanoni ist gestorben

Ornella Vanoni ist tot. Die italienische Sängerin starb im Alter von 91 Jahren in Mailand. In Italien galt sie als eine wahre Ikone der Musik, ihre Karriere streckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte.

Die italienische Sängerin Ornella Vanoni ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 91 Jahren in ihrem Haus in Mailand. Das bestätigte der italienische Kulturstaatsminister Alessandro Giuli am Samstag in einer Pressemitteilung, nachdem zuvor mehrere italienische Medien über den Tod der Musikerin berichtet hatten. Todesgrund soll ein Herzinfarkt gewesen sein.

Mit ihrem Tod verliere Italien "eine seiner originellsten und raffiniertesten Künstlerinnen", heißt es in dem Statement. "Mit ihrer einzigartigen Stimme und ihren unvergleichlichen Interpretationsfähigkeiten schrieb sie wichtige Seiten in der Geschichte des italienischen Liedes, des Theaters und der Unterhaltung."

Ikone italienischer Musik

In Italien galt Ornella Vanoni, deren Karriere sich über fast sieben Jahrzehnte spannte, als eine Ikone. Die 1934 in Mailand geborene Sängerin erlangte Anfang der 1960er Jahre erste Bekanntheit, zunächst am Theater und später als Musikerin. Ihr Markenzeichen waren ihre roten Haare.

Insgesamt veröffentlichte Vanoni in ihrer Karriere rund 40 Studioalben, über die Jahrzehnte verkaufte sie mehr als 50 Millionen Platten. Zu ihren bekanntesten Liedern gehören "Senza Fine" (1961), "L'appuntamento" (1970) und "Domani è un altro giorno" (1971). "L'appuntamento erlebte 2004 durch den Soundtrack von Steven Soderberghs Blockbuster "Ocean's Twelve" ein Comeback.

Aus ihrer Ehe mit dem Theaterdirektor Lucio Ardenzi (1922-2002) hatte Ornella Vanoni den 1962 geborenen Sohn Cristiano, von Ardenzi trennte sie sich kurz vor dessen Geburt. Die Sängerin hatte außerdem zwei Enkelkinder.