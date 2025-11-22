Im Alter von 91 Jahren: Italienische Sängerin Ornella Vanoni ist gestorben

Ornella Vanoni ist tot. Die italienische Sängerin starb im Alter von 91 Jahren in Mailand. In Italien galt sie als eine wahre Ikone der Musik, ihre Karriere streckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte.
Die italienische Sängerin Ornella Vanoni ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 91 Jahren in ihrem Haus in Mailand. Das bestätigte der italienische Kulturstaatsminister Alessandro Giuli am Samstag in einer Pressemitteilung, nachdem zuvor mehrere italienische Medien über den Tod der Musikerin berichtet hatten. Todesgrund soll ein Herzinfarkt gewesen sein.