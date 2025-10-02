Sie hat die Welt nachhaltig geprägt, jetzt ist die Primatenforscherin Jane Goodall verstorben. Viele trauern um eine große Aktivistin und wollen nach ihrem Vorbild die Zukunft gestalten.
Sie setzte sich auch im hohen Alter unablässig für Tier- und Naturschutz ein, hat die Verhaltensforschung und die Welt nachhaltig geprägt. Wie das Jane-Goodall-Institut mitgeteilt hat, ist die Primatenforscherin und Umweltaktivistin Jane Goodall (1934-2025) jetzt im Alter von 91 Jahren verstorben. Unzählige Menschen und Organisationen trauern in den sozialen Medien um ein Vorbild.