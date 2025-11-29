Im Alter von 88 Jahren: „Shakespeare In Love“ - Dramatiker Tom Stoppard gestorben

Der Oscar-Preisträger („Shakespeare in Love“) war ein Meister der intellektuellen Komödie und liebte ausgefeilte Wortspiele. Nun ist Tom Stoppard im Alter von 88 Jahren gestorben.
Als junger Mann sah er Mick Jagger ähnlich: der ungezähmte Schopf, die vollen Lippen, die Vorliebe für fließende Mäntel. Nun, viele Jahre später, trauert der Rockmusiker selbst um Tom Stoppard - dem britischen Dramatiker, der ihm einst so ähnlich sah. „Er war unterhaltsam und auf eine ruhige Art sarkastisch. Ein Freund und Weggefährte, den ich immer vermissen werde“, teilte Mick Jagger der Nachrichtenagentur PA zufolge mit.