Im Alter von 84 Jahren: Tommy Cash: Jüngerer Bruder von Johnny Cash ist gestorben

1 Tommy Cash wurde 84 Jahre alt. Foto: imago/Dreamstime / Copyright:xDreamstimexSwa1959x

Der bekannte Country-Sänger Tommy Cash ist tot. Der jüngere Bruder von Musiklegende Johnny Cash wurde 84 Jahre alt. Zwar blieb ihm eine große internationale Karriere verwehrt, in den USA war Tommy Cash jedoch regelmäßig in den Charts und hatte in den 60er-Jahren einen Megahit.











Link kopiert



Er war international weniger bekannt als sein großer Bruder Johnny Cash (1932-2003), in der US-amerikanischen Country-Szene aber alles andere als ein Unbekannter: Der Musiker Tommy Cash ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das gab das Johnny-Cash-Museum in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee via Instagram bekannt. Der Geschäftsführer und Gründer des Museums Bill Miller schrieb dazu, dass man einen "sehr, sehr lieben Freund" verloren habe. Tommy Cash sei ein sehr geliebtes Mitglied der Großfamilie Cash gewesen und ein hoch angesehenes Mitglied der Musikindustrie. Die Todesursache wurde nicht genannt.