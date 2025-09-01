Randy Boone ist tot. Der Schauspieler wurde 83 Jahre alt. Bekannt wurde er mit der Westernserie "Die Leute von der Shiloh Ranch" - spielte aber auch in verwandten Formaten wie "Bonanza".
Randy Boone ist tot. Der vor allem aus der Westernserie "Die Leute von der Shiloh Ranch" bekannte Schauspieler starb bereits am 28. August 2025. Das bestätigte seine Frau Lana gegenüber der Zeitschrift "The Hollywood Reporter". Eine Todesursache und weitere Details nannte sie nicht. Randy Boone wurde 83 Jahre alt.