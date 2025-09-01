Randy Boone ist tot. Der Schauspieler wurde 83 Jahre alt. Bekannt wurde er mit der Westernserie "Die Leute von der Shiloh Ranch" - spielte aber auch in verwandten Formaten wie "Bonanza".

Randy Boone ist tot. Der vor allem aus der Westernserie "Die Leute von der Shiloh Ranch" bekannte Schauspieler starb bereits am 28. August 2025. Das bestätigte seine Frau Lana gegenüber der Zeitschrift "The Hollywood Reporter". Eine Todesursache und weitere Details nannte sie nicht. Randy Boone wurde 83 Jahre alt.

Randy Boone kam am 17. Januar 1942 in Fayetteville im US-Bundesstaat North Carolina zur Welt. Neben seinem Mathematikstudium trat er mit seiner Gitarre als Folk-Sänger auf. Dann schmiss er das Studium und trampte 18 Monate durch die USA. Als er hörte, dass die Serie "Unruhige Jahre" (1962-1963) einen Darsteller für einen Folk-Musiker suchte, schlug er zu.

Eigene Songs und eigenes Pferd in "Die Leute von der Shiloh Ranch".

Nach Gastrollen in verschiedenen Serien stieß Boone 1964 zu "Die Leute von der Shiloh Ranch". Ab der zweiten Staffel verkörperte er den Rancharbeiter Randy Benton. In der Rolle bekam er ebenfalls oft die Gelegenheit, zu singen und Gitarre zu spielen. Viele der Songs, die er in der Serie performte, schrieb Boone selbst. Auf das Set brachte er sein eigenes Pferd Clyde mit.

Obwohl die Macher seine Rolle nach zwei Jahren strichen, blieb Randy Boone hauptsächlich mit "Die Leute von der Shiloh Ranch" verbunden. Dabei handelt es sich schließlich nach "Rauchende Colts" und "Bonanza" um die Westernserie mit der drittlängsten Laufzeit in den USA. In den beiden Konkurrenzformaten schaute Boone übrigens als Gastdarsteller vorbei.

Im Kino war Randy Boone nur selten zu sehen. Sein letzter Film war 1987 die Komödie "Die Top Cops" mit Beau Bridges (83) und "Police Academy"-Star Bubba Smith (1945-2011). Danach zog er sich zurück und arbeitete laut "Hollywood Reporter" in der Baubranche.