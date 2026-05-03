Im Alter von 81 Jahren: Halloween und Goodfellas-Star Beau Starr verstorben

Trauer um Beau Starr: Der Schauspieler, bekannt als Sheriff Ben Meeker in den "Halloween"-Filmen und als Vater von Ray Liottas Henry Hill in "Goodfellas", ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Nachricht bestätigte sein Bruder Mike Starr.

Die Filmbranche trauert um Beau Starr. Der US-amerikanische Charakterdarsteller, der durch seine Rollen in den "Halloween"-Filmen und im Mafia-Klassiker "Goodfellas" bekannt wurde, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie sein Bruder, der ebenfalls als Schauspieler tätige Mike Starr, dem US-Portal "TMZ" bestätigte, starb Beau Starr bereits am Freitag, dem 24. April, im kanadischen Vancouver eines natürlichen Todes. Das berichtet auch der "Hollywood Reporter".

Vom Football-Profi zum Schauspieler Bevor Starr seine Karriere vor der Kamera begann, war er als Profi-Footballer aktiv. Er stand bei den New York Jets in der NFL sowie bei den Montreal Alouettes und den Hamilton Tiger-Cats in der kanadischen CFL unter Vertrag. 1980 trat er erstmals in einem Theaterstück am American Theater of Actors auf, sein erstes Engagement vor der Kamera hatte er bereits ein Jahr zuvor in der Serie "Bizarre".

In den frühen 1980er-Jahren folgten zahlreiche Auftritte in bekannten US-Produktionen. Starr war unter anderem in einer Folge der Sitcom "Herzbube mit zwei Damen" zu sehen, spielte an der Seite von Steve Martin in der Komödie "Der einsame Typ" und übernahm Rollen in den Kult-Serien "Das A-Team" und "Ein Colt für alle Fälle". Auch im Chevy-Chase-Film "Fletch - Der Troublemaker" wirkte er mit.

Sheriff Meeker und der Vater von Henry Hill

Der Durchbruch kam 1988: In "Halloween 4 - Michael Myers kehrt zurück" verkörperte Starr Sheriff Ben Meeker. Die Rolle übernahm er ein Jahr später erneut in "Halloween 5 - Die Rache des Michael Myers". 1990 folgte sein wohl prominentester Auftritt: In Martin Scorseses oscarprämiertem Mafia-Epos "Goodfellas" spielte er den Vater von Henry Hill, dargestellt von Ray Liotta.

Christopher Serrone, der in dem Film den jungen Henry Hill verkörperte, würdigte Starr am Samstag mit einem Instagram-Post. Er schrieb, Beau habe "ein reiches und bedeutungsvolles Leben" geführt - als Sohn, Bruder, Vater, Großvater, Schauspieler und Football-Profi. Zu Starrs weiteren Credits zählen die NBC-Krimiserie "True Blue", in der er eine Hauptrolle spielte, sowie Auftritte in "Speed", "NYPD Blue" und "Psych".