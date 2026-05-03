Im Alter von 81 Jahren: Halloween und Goodfellas-Star Beau Starr verstorben

Trauer um Beau Starr: Der Schauspieler, bekannt als Sheriff Ben Meeker in den "Halloween"-Filmen und als Vater von Ray Liottas Henry Hill in "Goodfellas", ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Nachricht bestätigte sein Bruder Mike Starr.
Die Filmbranche trauert um Beau Starr. Der US-amerikanische Charakterdarsteller, der durch seine Rollen in den "Halloween"-Filmen und im Mafia-Klassiker "Goodfellas" bekannt wurde, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie sein Bruder, der ebenfalls als Schauspieler tätige Mike Starr, dem US-Portal "TMZ" bestätigte, starb Beau Starr bereits am Freitag, dem 24. April, im kanadischen Vancouver eines natürlichen Todes. Das berichtet auch der "Hollywood Reporter".