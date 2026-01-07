Michael Reagan ist tot. Der konservative Radiomoderator und älteste Sohn des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan starb im Alter von 80 Jahren. Das gab die Stiftung seines Vaters bekannt.

Michael Reagan (1945-2026) ist tot. Der konservative Kommentator und älteste Sohn des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan (1911-2004) starb im Alter von 80 Jahren in Kalifornien. Das teilte die Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute am Dienstag mit. Die Stiftung bezeichnete ihn als "unerschütterlichen Hüter des Vermächtnisses seines Vaters".

"Michael Reagan lebte ein Leben, das von Überzeugung, Zielstrebigkeit und einer unerschütterlichen Hingabe an die Ideale von Präsident Reagan geprägt war", heißt es. Die Todesursache gab die Stiftung nicht bekannt. Laut Medienberichten starb Reagan bereits am 4. Januar in Folge einer Krebserkrankung.

Konservativer Kommentator

Michael Reagan arbeitete beim konservativen Fernsehsender Newsmax und moderierte seine eigene Talk-Radiosendung "The Michael Reagan Show". Er wurde 1945 geboren und kurz nach seiner Geburt von Ronald Reagan und dessen erster Ehefrau Jane Wyman (1917-2007) adoptiert.

Als junger Mann trat er zunächst in die Fußstapfen seiner Eltern, beide Schauspieler. Ab 1987 moderierte er die Gameshow "Lingo" und wurde später Radiomoderator. In den 2000er Jahren wurde er durch seine "The Michael Reagan Show" bekannt. Im Gegensatz zu seinen liberaler eingestellten Geschwistern Patti (73) und Ron (67) war Michael Reagan wie sein Vater, der von 1981 bis 1989 als 40. Präsident der Vereinigten Staaten diente, Republikaner. 2020 und 2024 unterstützte er die Kandidatur von Donald Trump (79).

Michael Reagan war zwei Mal verheiratet. Mit seiner zweiten Ehefrau, Colleen Sterns, hatte er zwei gemeinsame Kinder.