Michael Reagan (1945-2026) ist tot. Der konservative Kommentator und älteste Sohn des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan (1911-2004) starb im Alter von 80 Jahren in Kalifornien. Das teilte die Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute am Dienstag mit. Die Stiftung bezeichnete ihn als "unerschütterlichen Hüter des Vermächtnisses seines Vaters".