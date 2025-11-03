Im Alter von 78 Jahren: Grateful-Dead-Sängerin Donna Jean Godchaux gestorben

Donna Jean Godchaux-MacKay ist tot. Die ehemalige Sängerin der Rockband Grateful Dead starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren in einem Hospiz in Nashville nach einem langen Kampf gegen Krebs.

Die Musikwelt trauert um eine große Stimme. Donna Jean Godchaux-MacKay, meist nur kurz Donna Godchaux genannt, ist am Sonntag, dem 2. November, in einem Hospiz in Nashville gestorben. Die ehemalige Sängerin der Psycedelic-Rockband Grateful Dead wurde 78 Jahre alt. "Nach einem langen Kampf gegen Krebs" sei sie verstorben, teilte ihre Familie laut "The Hollywood Reporter" mit. "Sie war ein süßer und warmherzig schöner Geist, und alle, die sie kannten, sind vereint im Verlust", heißt es in der Erklärung weiter.

Die Familie bat um Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer und zitierte den Grateful-Dead-Texter Robert Hunter (1941-2019): "Mögen die vier Winde sie sicher nach Hause wehen." Godchaux hinterlässt ihren zweiten Ehemann David MacKay, ihre Söhne Kinsman MacKay und Zion Godchaux, mehrere Enkelkinder, ihre Schwester Gogi Clark und ihren Bruder Ivan Thatcher.

Donna Godchaux sang auch mit Elvis Presley

Geboren am 22. August 1947 als Donna Jean Thatcher in Florence im US-Bundesstaat Alabama begann ihre Karriere zunächst als Studio-Sängerin. Ihre Stimme wurde früh Teil der Musikgeschichte. Sie sang Backing Vocals auf Percy Sledges Welthit "When a Man Loves a Woman" und auf Elvis Presleys Songs "Suspicious Minds" und "In the Ghetto" - beides Nummer-eins-Hits. Auch für Cher oder Neil Diamond sang sie im Hintergrund. Über die Arbeit mit Presley sagte sie später: "Das war eine der erstaunlichsten Zeiten meines Lebens. Er war so freundlich zu uns, ermutigend und voller Komplimente... Und er sah großartig aus. Ich sage euch, er war der schönste Mensch, den ich je gesehen habe."

1970 zog sie nach San Francisco und heiratete den Pianisten Keith Godchaux, der sie kurz nach dessen Beitritt Anfang der 1970er-Jahre bei Grateful Dead ebenfalls in die Band holte. "Sie behandelten mich wie eine Königin", sagte Godchaux 2008 in einem Interview mit dem "San Francisco Chronicle". "Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich liebte es, mit diesen Jungs zu singen, und wir hatten riesigen Spaß."

Abseits der Bühne war das Leben weniger harmonisch. Die sieben Jahre mit der Band waren geprägt Drogen und Exzessen, was 1979 zum Ausstieg des Paares führte. "Keith und ich, wir waren fertig. Wir waren erschöpft. Und die Band war erschöpft mit uns", sagte sie 2014 dem "Rolling Stone". Im Juli 1980 starb Keith Godchaux an den Folgen eines Autounfalls in Kalifornien. Er wurde nur 32 Jahre alt. 1981 heiratete Donna den Bassisten David MacKay. Sie blieb der Musik bis vor wenigen Jahren treu, gründete mehrere Projekte und wurde 1994 mit den Grateful Dead in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.