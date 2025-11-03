Im Alter von 78 Jahren: Grateful-Dead-Sängerin Donna Jean Godchaux gestorben

Donna Jean Godchaux-MacKay ist tot. Die ehemalige Sängerin der Rockband Grateful Dead starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren in einem Hospiz in Nashville nach einem langen Kampf gegen Krebs.
Die Musikwelt trauert um eine große Stimme. Donna Jean Godchaux-MacKay, meist nur kurz Donna Godchaux genannt, ist am Sonntag, dem 2. November, in einem Hospiz in Nashville gestorben. Die ehemalige Sängerin der Psycedelic-Rockband Grateful Dead wurde 78 Jahre alt. "Nach einem langen Kampf gegen Krebs" sei sie verstorben, teilte ihre Familie laut "The Hollywood Reporter" mit. "Sie war ein süßer und warmherzig schöner Geist, und alle, die sie kannten, sind vereint im Verlust", heißt es in der Erklärung weiter.