Im Alter von 63 Jahren: Rocksänger Jack Russell ist gestorben

Glam-Metal-Rocker Jack Russell (1960-2024) ist tot. Der ehemalige Leadsänger und Gründungsmitglied der Hard-Rock-Band Great White starb im Alter von 63 Jahren. Das teilte seine Familie auf Instagram mit. Russell sei im Beisein seiner Ehefrau, seines Sohnes, seiner Cousine und Freunden "friedlich" eingeschlafen, heißt es in dem Statement. "Jack wird geliebt und in Erinnerung behalten für seinen Sinn für Humor, seine außergewöhnliche Lebensfreude und seinen unerschütterlichen Beitrag zum Rock'n'Roll, wo sein Vermächtnis für immer gedeihen wird."

Erst vor knapp einem Monat hatte Jack Russell angekündigt, in Rente zu gehen, nachdem er die Diagnose Lewy-Körperchen-Demenz erhalten hatte. "Es ist mir nicht mehr möglich, auf dem Level zu performen, wie ich möchte und wie ihr es verdient", schrieb Russell in einer kurzen Mitteilung auf Instagram.

Gemeinsam mit Mark Kendall gründete Jack Russell 1981 die Band Great White. Insgesamt veröffentlichte die Band acht Studioalben, bevor Russell 1996 ausstieg. Nach einem Soloalbum kehrte er zur Band zurück, bevor sich die Gruppe 2001 endgültig trennte. Russell änderte den Namen schließlich für einige Jahre zu "Jack Russell's Great White" und dann wieder zu Great White, bevor er sich 2011 endgültig von der Gruppe trennte.

Russell hatte 2011 seine Freundin Heather Ann Kramer geheiratet.

Ehemalige Bandkollegen trauern um Jack Russell

Seine ehemaligen Bandkollegen von Great White ehren Jack Russell als einen der "größten Champions des Rock". In einem Statement auf Instagram heißt es: "Unser tiefstes Beileid an die Familie von Jack Russell. Wir hoffen, sie finden Trost in dem Gedanken, dass seine unglaubliche Stimme für immer leben wird." Russells Liebe für die Fans und seine Söhne sei "unvergleichbar" gewesen, ebenso seine große Liebe für die Rockmusik.

"Was sagt man über jemanden, der auf so einer unglaublichen Reise an deiner Seite war, im Guten und im Schlechten?", heißt es weiter. "Wir wollen die Musik die Lücken füllen lassen. All diese wunderbaren gemeinsamen Jahre behalten wir nah am Herzen." Es sei "ein Privileg und eine Freude" gewesen, eine Bühne mit Jack Russell zu teilen - "viele Shows, viele Meilen und maximalen Rock".