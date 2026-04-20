Er wurde nur 57 Jahre alt: Schauspieler und Produzent Patrick Muldoon ist nach einem Herzinfarkt gestorben. Er war unter anderem in "Zeit der Sehnsucht", "Wer ist hier der Boss?" und "Melrose Place" zu sehen. Zudem zählte er zu den Stars von "Starship Troopers".
Der US-amerikanische Schauspieler Patrick Muldoon (1968-2026) ist tot. Er spielte in Serien wie "Zeit der Sehnsucht" und "Melrose Place" sowie Filmen wie "Starship Troopers" mit. Er starb laut "Deadline" am Sonntagmorgen an einem Herzinfarkt. Er wurde 57 Jahre alt.