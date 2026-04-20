Er wurde nur 57 Jahre alt: Schauspieler und Produzent Patrick Muldoon ist nach einem Herzinfarkt gestorben. Er war unter anderem in "Zeit der Sehnsucht", "Wer ist hier der Boss?" und "Melrose Place" zu sehen. Zudem zählte er zu den Stars von "Starship Troopers".

Der US-amerikanische Schauspieler Patrick Muldoon (1968-2026) ist tot. Er spielte in Serien wie "Zeit der Sehnsucht" und "Melrose Place" sowie Filmen wie "Starship Troopers" mit. Er starb laut "Deadline" am Sonntagmorgen an einem Herzinfarkt. Er wurde 57 Jahre alt.

Patrick Muldoon verkörperte Austin Reed gleich zweimal Vor allem war Muldoon für die Rolle des Austin Reed in der Seifenoper "Zeit der Sehnsucht" bekannt, die im Original "Days of Our Lives" heißt. Der Schauspieler verkörperte die Figur von 1992 bis 1995 und dann noch einmal von 2011 bis 2012. Erst vergangenes Jahr wurde über eine Rückkehr zur Serie spekuliert, wie "Just Jared" berichtete.

1997 spielte er in "Starship Troopers"

Seine Karriere hatte er noch während seines Studiums mit einem Gastauftritt in zwei Folgen der Sitcom "Wer ist hier der Boss?" begonnen. Kurz nach seinem Abschluss 1991 ergatterte er eine Rolle in drei Folgen von "California High School". In "Melrose Place" war er als der Schurke Richard Hart von der dritten bis zur fünften Staffel zu sehen und spielte in den späten 1990er und 2000er Jahren auch in einer Reihe von Fernsehfilmen mit, wie etwa 1997 in "Starship Troopers". Mit seiner damaligen Kollegin Denise Richards (55) führte er eine On-Off-Beziehung, auch danach verstanden sich die beiden blendend und posierten noch Anfang März zusammen auf dem roten Teppich der Saturn Awards.

Patrick Muldoon war außerdem ausführender Produzent einer Reihe von Filmen, darunter zuletzt "The Dreadful" (2026) mit Sophie Turner und Kit Harrington und "Kockroach" mit Chris Hemsworth und Taron Egerton, der aktuell noch gedreht wird. Zudem war der gebürtige Kalifornier begeisterter Musiker und Leadsänger der Band The Sleeping Masses.

Er hinterlässt seine Partnerin Miriam Rothbart, seine Eltern sowie eine Schwester.