Im Alter von 53 Jahren: Beverly Hills-Star Shannen Doherty ist tot

1 Shannen Doherty wurde nur 53 Jahre alt. Foto: imago/Pond5 Images/xMuttnikx

Sie hat viele Jahre gegen den Krebs gekämpft, jetzt ist die US-Schauspielerin Shannen Doherty im Alter von 53 Jahren verstorben. 2015 machte der "Beverly Hills, 90210"-Star zum ersten Mal seine Brustkrebserkrankung öffentlich.











Link kopiert



US-Schauspielerin Shannen Doherty ist im Alter von 53 Jahren ihrem jahrelangen Krebsleiden erlegen. Das bestätigte ihre Pressesprecherin Leslie Sloane in einem Statement dem "People"-Magazin. Der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star habe am Samstag, dem 13. Juli, den Kampf gegen ihre Krankheit verloren, heißt es darin. "Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war umgeben von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie", so Sloane weiter. Die Familie bitte nun um Privatsphäre in dieser schweren Zeit, um in Ruhe trauern zu können.