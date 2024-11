Im Alter von 46 Jahren gestorben: Modewelt trauert um britisches Model Georgina Cooper

Georgina Cooper ist im Alter von 46 Jahren gestorben. In den 90ern wurde die Britin als Model bekannt. Ehemalige Kolleginnen haben in den sozialen Medien rührend Abschied genommen.

Georgina Cooper, britisches Supermodel der 90er-Jahre, ist gestorben. Model und Moderatorin Jade Parfitt (46) teilte die traurige Nachricht bei Instagram mit ihren Followern. "Auf Wiedersehen, wunderschöne Frau", schrieb sie zu einer Bilderreihe von Cooper. "Ich bin erschüttert über die Nachricht von Georges Tod. Sie war eine der lustigsten, frechsten und schönsten Freundinnen. Wir alle wollten mit George hinter der Bühne abhängen. Wir senden so viel Liebe an ihren Sohn, ihre Familie. Und Freunde."

Weitere Modelkolleginnen zeigten in der Kommentarspalte ihre Anteilnahme. Helena Christensen (55) hinterließ schwarze Herzchen-Emoji und Jodie Kidd (46) gebrochene Herzchen-Emoji als Zeichen der Trauer. Erin O'Connor (46) schrieb: "Du warst ein unglaublich liebevoller und gütiger Mensch. Wir alle bewunderten und liebten dich so sehr für die Wärme und Großzügigkeit, die du uns allen entgegengebracht hast. Schöne Seele, Mutter, Frau. Ruhe in Frieden." Tasha Tilberg (45) kommentierte: "Oh, was für ein lustiges Sweetheart. Ruhe in Frieden."

"Sie hatte Pläne für die Zukunft"

Georgina Cooper ist laut britischer "Daily Mail" nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit im Alter von 46 Jahren auf einer griechischen Insel gestorben. Ende Oktober erkrankte sie auf Kos und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand war so ernst, dass sie mit einem Rettungsflugzeug nach Kreta geflogen wurde. Sie verstarb wenige Tage später auf der Intensivstation. Ihr Leichnam wurde vergangene Woche bereits nach England gebracht. Ihr ehemaliger Agent Dean Goodman sagte der "Daily Mail": "Sie liebte Griechenland und erzählte mir, dass sie mit ihrem neuen Ehemann wieder hinwollte - dort ist sie nun vor zwei Wochen auf tragische Weise gestorben."

Sie habe sich während der Pandemie bereits unwohl gefühlt und einige gesundheitliche Probleme entwickelt, was zu mehreren Krankenhausaufenthalten geführt habe, so Goodman. "Aber sie hatte Pläne für die Zukunft. Sie hatte gerade geheiratet und sich auf ihr Leben gefreut. Alle sind am Boden zerstört. Sie war ein echter Superstar".

Georgina Cooper wurde im Alter von 13 Jahren von einer Modelagentur entdeckt. Im Alter von 15 Jahren war sie bereits in einem Musikvideo von Bon Jovi zu sehen. Danach wurde sie zu einem der Gesichter der Modewelt der 1990er Jahre und fiel durch ihre Zahnlücke auf. Auch soll sie mit Kate Moss (50) befreundet gewesen sein. Sie modelte für Armani, Versace, Alexander McQueen, Burberry oder Stella McCartney. Später verabschiedete sie sich vom Laufsteg, um sich auf ihren Sohn zu konzentrieren.