Die englische Fußball-Legende Stuart Pearce erlebt eine unbeschreibliche Tragödie: Sein jüngster Sohn Harley ist bei einem Traktor-Unfall ums Leben gekommen. Der 21-Jährige verlor nach einem mutmaßlichen Reifenschaden die Kontrolle über sein Fahrzeug und starb noch an der Unfallstelle.

Harley Pearce, der 21-jährige Sohn der englischen Fußball-Ikone Stuart Pearce (63), ist bei einem Traktor-Unfall in der Grafschaft Gloucestershire ums Leben gekommen. Das berichtet unter anderem die Zeitung "The Sun". Der junge Landwirt verlor laut übereinstimmenden Berichten die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunglückte tödlich. Der Unfall ereignete sich demnach bereits am vergangenen Donnerstag.

Gegen 14:30 Uhr wurden die Rettungskräfte zur Unfallstelle gerufen. Doch für Harley kam jede Hilfe zu spät - er verstarb noch vor Ort. Die Polizei bestätigte mittlerweile den tragischen Vorfall und teilte mit, dass die Eltern informiert wurden und von spezialisierten Beamten betreut werden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Reifenschaden am Traktor den verhängnisvollen Unfall ausgelöst haben, der dazu führte, dass das Fahrzeug von der Straße abkam.

Familie trauert um "goldenen Jungen"

In einer Stellungnahme drückte die Familie ihre tiefe Trauer aus: "Unsere Familie ist wirklich schockiert und zutiefst gebrochen über den Verlust unseres geliebten Sohnes und hingebungsvollen Bruders Harley. Eine Seele, die bei allen, die ihn kannten, einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen hat."

Weiter schreibt die Familie: "Er war ein goldener Junge mit einem ansteckenden Lächeln, und diese schockierende Tragödie wird eine riesige Lücke in den Herzen derer hinterlassen, die das Glück hatten, ihn zu kennen." Die Angehörigen würdigten Harleys "stille, zurückhaltende Stärke und tiefe Güte" sowie seine beeindruckende Arbeitsmoral. "Er wird immer unser strahlender Stern sein. Ruhe in Frieden, unser wunderschöner Sohn und Bruder. Du wirst niemals vergessen werden."

Erfolgreicher junger Unternehmer

Harley lebte in der Nähe von Marlborough in der Grafschaft Wiltshire und führte sein eigenes Unternehmen, Harley Pearce Agricultural Service. Der junge Mann arbeitete auf verschiedenen Höfen an der Grenze zwischen Wiltshire und Gloucestershire und hatte sich bereits in jungen Jahren einen Namen in der Branche gemacht.

Der Verstorbene war das jüngste von zwei Kindern, die Stuart Pearce mit seiner Ex-Frau Liz hatte. Die beiden waren 20 Jahre verheiratet, bevor sie sich 2013 trennten. Harleys ältere Schwester Chelsea ist eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin, die bereits bei drei Europameisterschaften für Großbritannien an den Start ging und seit 2010 regelmäßig auf internationalen Turnieren vertreten ist.

Große Fußball-Karriere des Stuart Pearce

Stuart Pearce ist eine Ikone des englischen Fußballs. Der frühere Verteidiger absolvierte 78 Länderspiele für England und war für seine leidenschaftliche Spielweise bekannt. Bei Nottingham Forest bestritt er rund 460 Spiele und gewann zwei League Cups. Seine Karriere führte ihn auch zu Coventry, Newcastle, West Ham und schließlich zu Manchester City, wo er 2005 seine Spielerlaufbahn beendete.

Nach seiner aktiven Zeit war Pearce auch als Trainer tätig, unter anderem bei Manchester City, Nottingham Forest und der englischen U21-Nationalmannschaft, mit der er ein EM-Finale erreichte. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London hatte er die Ehre, das Team GB zu trainieren. 1999 wurde er von der verstorbenen Queen Elizabeth II. für seine Leistungen mit dem Member of the Most Excellent Order of the British Empire ausgezeichnet. Seit einigen Jahren ist Stuart als Experte und Co-Kommentator im TV tätig.