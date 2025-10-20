Die englische Fußball-Legende Stuart Pearce erlebt eine unbeschreibliche Tragödie: Sein jüngster Sohn Harley ist bei einem Traktor-Unfall ums Leben gekommen. Der 21-Jährige verlor nach einem mutmaßlichen Reifenschaden die Kontrolle über sein Fahrzeug und starb noch an der Unfallstelle.
