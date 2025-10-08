Im Alten Schauspielhaus: Wie lebt es sich in Stuttgart, Helmut Zierl?

Fernseh- und Theaterstar Helmut Zierl plauderte beim „Ortstermin“ unserer Zeitung über die Schauspielerei, Generationenkonflikte – und über Stuttgart. Mit welchem Urteil?
Zum dritten Mal schon steht Helmut Zierl in Stuttgart auf der Bühne – und nun erst liebt er die Stadt. Am frühen Dienstagabend erzählt der Schauspieler beim „Ortstermin“ unserer Zeitung von der Arbeit für Theater und Film, von seinem Buch „Follow the Sun – Der Sommer meines Lebens“, und über die Verständigung zwischen den Generationen. Ein Thema, das Zierls aktuelle Rolle im Alten Schauspielhaus bestimmt.