Illegales Rennen in Ludwigsburg: Strafmaß, Führerschein, Falschaussagen – Wichtige Antworten zum Raser-Prozess

Der Ludwigsburger Raser-Prozess geht am Freitag weiter. Viele Fragen zum Verlauf des Verfahrens sind noch offen. Sechs Fragen und Antworten zu den größten Unklarheiten.
Der Ludwigsburger Raser-Prozess vor dem Landgericht Stuttgart erfährt die erwartete, große Aufmerksamkeit. Drei junge Männer sind dort derzeit unter anderem wegen Mordes angeklagt. Sie sollen im März ein illegales Rennen auf der Schwieberdinger Straße gefahren haben. Es kam zu einem Unfall, bei dem zwei unbeteiligte junge Frauen starben. Die Bestürzung über ihren Tod war damals groß. Entsprechend emotional werden die Geschehnisse der einzelnen Prozesstage in den sozialen Medien diskutiert.