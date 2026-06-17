Illegales Rennen auf der A81: Zwei Schweizer Porschefahrer rasen mit 250 Sachen auf der Autobahn
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Rasant unterwegs: Zwei Porsche mit Schweizer Kennzeichen sorgten in der Nacht auf Samstag auf der A81 bei Herrenberg für Aufsehen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Die Fahrer zweier Sportwagen mit Schweizer Kennzeichen haben sich auf der A81 bei Herrenberg offenbar ein illegales Rennen geliefert. Die Polizei bitte um Unterstützung.

Ein schwarzer und ein weißer Porsche, beide mit Schweizer Kennzeichen, sorgten in der Nacht auf Samstag für Aufsehen auf der A81. Wie die Polizei berichtet, sollen die unbekannten Fahrer der beiden Fahrzeuge sich gegen 0.30 Uhr in der Nähe von Herrenberg (Kreis Böblingen) wohl ein illegales Autorennen geliefert haben. Die beiden Sportwagen sollen zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart mit geschätzten 250 Stundenkilometern unterwegs gewesen sei.

 

Laut Angaben eines Zeugen überholten die mutmaßlich aus der Schweiz stammenden Raser andere Verkehrsteilnehmer unter anderem auch über den Standstreifen. Zeugen alarmierten die Polizei. Streifenwagenbesatzungen fahndeten daraufhin im Bereich Böblingen nach den beiden Fahrzeugen, konnten diese jedoch nicht mehr ausfindig machen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet nun Verkehrsteilnehmer, die die Fahrweise der beiden Fahrzeuge beobachtet haben beziehungsweise womöglich durch sie gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0711 / 68 69-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

 