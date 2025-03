In Ludwigsburg ereignet sich am Donnerstagabend in Folge eines mutmaßlichen Autorennens ein tödlicher Verkehrsunfall. Zwei Frauen sterben noch an der Unfallstelle.

Am Donnerstagabend hat ein mutmaßliches Autorennen in der Ludwigsburger Innenstadt zu einem schweren Unfall geführt. Zwei unbeteiligte Frauen erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Einer der beiden am Unfall beteiligten Fahrer wurde festgenommen, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Der Fahrer des weiteren beteiligten Autos sei flüchtig. An der Unfallstelle in Ludwigsburg sind am Freitagmorgen Blumen niedergelegt worden.

Gegen 20 Uhr sollen sich laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwei Autos auf der Schwieberdinger Straße ein Rennen geliefert haben. Beide Fahrzeuge sollen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd gefahren sein. Als ein unbeteiligtes Fahrzeug aus einer Tankstelle in die Schwieberdinger Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß.

Das Auto, in dem zwei Frauen saßen, wurde durch den Aufprall von der Straße geschleudert und zwischen zwei Bäumen eingeklemmt. Beide Insassinnen erlitten schwere Verletzungen und verstarben noch am Unfallort. Zum genauen Alter der Opfer machte die Polizei keine Angaben.

Der Fahrer des Fahrzeugs, das mit dem Auto der beiden Frauen kollidierte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Fahrer des möglicherweise ebenfalls am Rennen beteiligten Fahrzeugs ist laut Polizei derzeit flüchtig. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten angeordnet. Die Verkehrspolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.