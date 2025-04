Illegales Autorennen: Polizei verfolgt Raser von Stuttgart bis Ludwigsburg

Ausgerechnet nach Ludwigsburg sind in der Nacht zum Samstag zwei junge Männer gefahren, die sich laut der Polizei vermutlich ein illegales Rennen liefern wollten. Das Ziel ist deswegen so bemerkenswert, weil dort vor zwei Wochen zwei unbeteiligte junge Frauen bei einem solchen gesetzeswidrigen Kräftemessen getötet wurden. Einem aufmerksamen Zeugen verdankt die Polizei, dass sie die 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen stoppen konnte.

Der 32-jährige Mann bemerkte das seltsame Gebaren der jungen Männer in den auffälligen Fahrzeugen. Schon am Arnulf-Klett-Platz beim Hauptbahnhof seien der 19-Jährige in einem Doge Challenger und der 20-Jährige mit einem BMW M3 mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit gegen 2.45 Uhr an ihm vorbeigefahren. Der Zeuge fuhr in die gleiche Richtung. „Da der Verkehr so war, dass die zwei nicht gleich wieder Gas geben konnten, blieb der Mann auf der Heilbronner Straße hinter den beiden Autos. Als sie kurz hinter dem Pragsattel an einer Rot zeigenden Ampel standen, hätten sie die Motoren aufheulen lassen. Bei Grün seien beide mit quietschenden Reifen davongerast. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die konnte die zwei Verdächtigen am Ludwigsburger Ortseingang stoppen. Vermutlich waren sie über die Bundesstraße 27 gefahren. Die Männer blieben nach den polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß. Wer die Fahrt beobachtet hat, wird um Zeugenhinweise gebeten. Die Verkehrspolizei ist unter Telefon 0711/89904100 erreichbar.