Illegales Autorennen in Moers

3 Blumen und Kerzen stehen an der Stelle in Moers, an der eine unbeteiligte Frau bei einem mutmaßlichen Autorennen verletzt und später gestorben ist. Foto: Marius Becker/dpa

Nach dem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang vom Ostermontag im nordrhein-westfälischen Moers fahndet die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen. Gesucht wird ein 21-Jähriger.

Moers/Duisburg - Nach dem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang vom Ostermontag fahndet die Polizei nun per Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen. Im Rahmen der Ermittlungen habe sich ein dringender Tatverdacht gegen den 21-jährigen kosovarischen Staatsbürger Kushtrim Hoti ergeben, teilten die Behörden in Duisburg mit. Es bestehe die Möglichkeit, dass sich der Mann mit kosovarischer Staatsangehörigkeit im Ausland aufhalte.

Bei dem illegalen Rennen in der Stadt Moers war am Ostermontag eine unbeteiligte 43-jährige Frau getötet worden.

Illegales Autorennen mit Todesfolge

Der Vorwurf gegen Hoti lautet demnach auf Teilnahme an einem illegalen Autorennen mit Todesfolge. Die 43-jährige Autofahrerin war nach Polizeiangaben am vergangenen Donnerstag gestorben, nachdem sie am Abend des Ostermontags mit dem Auto eines der beiden mutmaßlichen Raser zusammengeprallt war. Dabei hatte sie schwere Verletzungen davongetragen.

Hoti soll sich vor dem Zusammenprall ein Rennen mit dem Fahrer eines weiteren Fahrzeugs geliefert haben und dabei auf der Fahrspur für den Gegenverkehr gefahren sein. Beide Raser hatten zunächst die Flucht ergriffen.

Bis zu zehn Gefängnis

Um den Tatvorwurf gegen den zweiten Fahrer rechtlich einordnen zu können, müsse weiter ermittelt werden. Darum sei gegen ihn auch noch kein Haftbefehl beantragt worden, hießt es weiter. Bei ihm könnte der neue Raser-Paragraf 315d im Strafgesetzbuch Anwendung finden.

Damit können Teilnehmer eines illegalen Autorennens seit Oktober 2017 härter bestraft werden. Wird durch ein „verbotenes Kraftfahrzeugrennen“ der Tod eines anderen Menschen verursacht, können seither bis zu zehn Jahre Gefängnis verhängt werden.

Kudamm-Raser

Das mutmaßliche Rennen in Moers erinnert an die sogenannten Kudamm-Raser in Berlin. Die beiden Männer waren im Februar 2016 über den Kurfürstendamm gerast, ein unbeteiligter 69-Jähriger kam dabei ums Leben. Das Berliner Landgericht verurteilte die Männer im März 2019 wegen Mordes zu lebenslanger Haft.

Die erste Verurteilung hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben. Auch nach dem zweiten Urteil legte einer der Verteidiger Revision ein. Auch als Konsequenz aus dem Berliner Fall hat der Gesetzgeber Strafen gegen Raser mit dem neuen Paragrafen 315d StGB verschärft.