Illegaler Müll in Ludwigsburg: „Respektlos gegenüber unserer Stadt“ – Wer packt seinen Hausmüll in Hundetüten?

Ein Unbekannter füllt in Oßweil beinahe täglich Hundekotbeutel mit Hausmüll und wirft diese anschließend einfach ins Gebüsch an der Tierklinik.
Illegal entsorgter Müll ist für die Stadt Ludwigsburg ein Dauerthema. Aktuell sorgt jedoch ein besonders dreister Fall in Oßweil für Ärger. In der Neckargröninger Straße packt ein Unbekannter seit einiger Zeit seinen Hausmüll in Tüten aus dem Hundetütenspender und entsorgt diese anschließend „wild“ in den Büschen an der Bushaltestelle nahe der Tierklinik. Täglich sammeln Mitarbeitende der Stadtreinigung die kleinen roten Tüten ein – doch ebenso regelmäßig tauchen neue im Gebüsch und auf der Wiese auf.