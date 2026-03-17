Illegaler Müll in Ludwigsburg: „Respektlos gegenüber unserer Stadt“ – Wer packt seinen Hausmüll in Hundetüten?

Ein Unbekannter füllt in Oßweil beinahe täglich Hundekotbeutel mit Hausmüll und wirft diese anschließend einfach ins Gebüsch an der Tierklinik.

Illegal entsorgter Müll ist für die Stadt Ludwigsburg ein Dauerthema. Aktuell sorgt jedoch ein besonders dreister Fall in Oßweil für Ärger. In der Neckargröninger Straße packt ein Unbekannter seit einiger Zeit seinen Hausmüll in Tüten aus dem Hundetütenspender und entsorgt diese anschließend „wild“ in den Büschen an der Bushaltestelle nahe der Tierklinik. Täglich sammeln Mitarbeitende der Stadtreinigung die kleinen roten Tüten ein – doch ebenso regelmäßig tauchen neue im Gebüsch und auf der Wiese auf.

Respektlosigkeit gegenüber der Stadt „Sowohl telefonisch als auch über den Mängelmelder haben uns dazu bereits mehrere Beschwerden erreicht“, berichtet Hans-Jürgen Schroff, Leiter der Technischen Dienste Ludwigsburg, zu denen eben auch die Stadtreinigung gehört. „Unsere Mitarbeitenden sind mit großem Engagement für eine saubere Stadt im Einsatz und die betreffenden Stellen werden täglich gereinigt.“

Die Entsorgung von Müll in Büschen sei nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, fügt Oberbürgermeister Matthias Knecht hinzu, sondern „auch schlicht respektlos gegenüber unserer Stadt und gegenüber den Menschen, die täglich für Sauberkeit sorgen“. Illegale Müllentsorgung sei kein Kavaliersdelikt und die Stadt verfolge solche Fälle konsequent.

Keine Sparpläne bei der Stadtreinigung

Rund 45 „Reinigungsprofis“ kümmern sich bei der Stadtreinigung täglich um die Sauberkeit in Ludwigsburg. Sie reinigen Straßen und Gehwege maschinell und per Hand – pro Jahr kommen dabei etwa 35.000 Kehrkilometer zusammen. Außerdem leeren sie rund 1500 Mülleimer, 150 Edelstahl-Abfallbehälter und 49 Unterflurbehälter, sie reinigen mehr als 200 Bushaltestellen sowie 144 Treppenanlagen. Und, so Knecht: „Auch in Zeiten knapper Kassen werden wir bei der Stadtreinigung nicht sparen.“

Auch das Aufräumen von illegal entsorgtem Müll gehört zum Alltag: 138 Tonnen fallen jährlich an. Hinzu kommen Sonderreinigungen nach Veranstaltungen wie Marktplatzfest oder Pferdemarkt, das Säubern von Parkbuchten, die Betreuung von rund 100 Hundetütenspendern gemeinsam mit Paten, die Laubsammlung im Herbst sowie Einsätze im Winterdienst.