1 Die Stadt hat Schilder aufgestellt, um auf die neue Sackgasse hinzuweisen. Foto:

Ein Grundstücksbesitzer in Heimerdingen sperrt die Rosenstraße für die Anwohner, weil er Streit mit der Gemeinde hat. Dummerweise ist die Straße illegal gebaut worden.

Ditzingen - Seit kurzem zieren merkwürdige Straßenschilder die Einfahrten der Rosenstraße am nördlichen Ortsrand von Heimerdingen, einem Ortsteil von Ditzingen. Hier, wo das Dorf in Äcker und Wiesen übergeht, weisen sie darauf hin, dass eine Durchfahrt durch die Rosenstraße nicht mehr möglich sei. Diese Blockade ist nach einem Streit um einen Strauch entstanden, und diesem Streit liegt wiederum eine ältere Auseinandersetzung zugrunde zwischen dem 77 Jahre alten Ernst Sickinger und der Stadt Ditzingen.

Jetzt gipfelte der Streit darin, dass Ernst Sickinger die Rosenstraße mit einem Bauzaun gesperrt hat und die Anwohner der Rosenstraße auf verschlungenen Umwegen zu ihren Häusern gelangen müssen. Fragt man Ernst Sickinger, warum er das getan hat, dann geht es um den Strauch, der auf seinem Grundstück steht.

Der Strauch sollte zurückgeschnitten werden

Die Gemeinde habe ihn aufgefordert, den Strauch zurückzuschneiden, weil er in die Rosenstraße hinein wachse und den Verkehr behindere. Doch das kann man mit einem Ernst Sickinger nicht so einfach machen. Weil ihn die Ermahnung ärgerte, und weil anscheinend diesbezügliche Briefe an die Stadtverwaltung unbeantwortet geblieben seien, stellte er um jenen Strauch einen Bauzaun mitten auf den Asphalt, sodass die an sich schon enge Straße für Autos unpassierbar wurde.

Überhaupt ist Ernst Sickinger auf die Stadtoberen schlecht zu sprechen. Er habe schon vor Jahren einen Streit gehabt, als er sich weigerte, einen Teil seines Grundstücks an die Stadt zu verkaufen und deswegen anscheinend von einem Gemeinderat unter Druck gesetzt worden sei.

Das Problem an der Sache ist: Ernst Sickinger darf die Straße blockieren. Denn die einstigen Bürgermeister der bis 1971 selbstständigen Gemeinde Heimerdingen haben bei der Rosenstraße ordentlich geschlampert. Normalerweise ist eine Straße ein öffentlicher Raum, der dem Träger gehört. Eine Bundesstraße gehört dem Bund, eine Kreisstraße dem Kreis und eine Gemeindestraße der Gemeinde. Die Rosenstraße aber gehört den Grundstückeigentümern am Heimerdinger Ortsrand. Denn sie wurde nie in einem Flächennutzungsplan oder einem Bebauungsplan als kommunale Straße von Heimerdingen gewidmet.

Ernst Sickinger weiß von einem sehr alten Mann, der inzwischen verstorben sei, dass die Straße in den 40er Jahren gebaut worden sei. Damals habe sich ein Heimerdinger Nazi über Recht und Gesetz hinweggesetzt und das Sträßle anlegen lassen, damit die Bauern leichter auf ihre Felder gelangen konnten. Seitdem ist in Sachen Umwidmung nichts mehr passiert und die Straße wurde von den Grundstückseigentümern geduldet. Bis zur Sache mit dem Zaun.

Die Stadt hat das Problem erkannt

Die Stadt Ditzingen hat das Problem inzwischen erkannt und mit mehr reagiert als mit Hinweisschildern. Wie der Ditzinger Pressesprecher Jens Schmukal mitteilt, sei das Problem nichtöffentlich am Dienstag im Gemeinderat verhandelt worden. Bei der öffentlichen Sitzung am 15. Dezember wird noch einmal ein Ausweg aus der neuen Sackgasse gesucht.

All zu viel Spielraum hat die Stadt nicht. Denkbar wäre eine juristische Lösung, die ein Baurecht für die Straße herstellt. Wie das gelingen kann, darüber gibt es wohl schon ein sehr umfangreiches juristisches Gutachten, das die Gemeinderäte durcharbeiten mussten.

Eine salomonische Lösung wäre, dass die Stadt den Strauch zurückschneidet und Ernst Sickinger die Straße wieder freigibt. Doch salomonische Lösungen sind nicht jedermanns Sache.