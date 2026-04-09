Illegale Rennen in Freiberg: Frischer Führerschein und schon im Visier der Polizei
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Laut Polizei war einer der BMW-Fahrer erst seit wenigen Tagen im Besitz einer Fahrerlaubnis (Symbolbild). Foto: studio v-zwoelf

Die Polizei ermittelt gegen zwei Auto- und einen Motorradfahrer, sie sich am Mittwoch in Freiberg mehrere Rennen geliefert haben sollen. Einer der Führerscheine ist nur wenige Tage alt.

Zwei Auto- und ein Motorradfahrer sollen sich am Mittwochabend im Industriegebiet von Beihingen, einem Ortsteil von Freiberg am Neckar, mehrere kurze Rennen geliefert haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge gegen 18.55 Uhr in der Porschestraße beobachtet und gemeldet, wie das Trio jeweils die Fahrzeuge mittig auf der Fahrbahn aufstellte und anschließend aufs Gas trat.

 

Führerschein erst seit wenigen Tagen

Die Polizei traf in der Porschestraße auf eine 19-Jährige und einen 18-Jährigen, der seinen Führerschein erst wenige Tage hatte, deren BMWs dort parkten. Der Motorradfahrer war bereits nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Marbach ermittelt nun gegen alle Beteiligten wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter 07144/9000 oder unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

 