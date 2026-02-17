1 Das chinesische Unternehmen gerät in Europa zunehmend unter Druck. (Archivbild) Foto: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa

Brüssel - Nach dem Skandal um den Verkauf von Sexpuppen mit kindlichem Aussehen leitet die EU-Kommission ein formelles Verfahren gegen den chinesischen Online-Händler Shein ein. Die Brüsseler Behörde verdächtigt das Unternehmen, nicht genug gegen den Vertrieb illegaler Produkte auf seiner Plattform zu tun und den Verbraucherschutz zu vernachlässigen.