Vaihingen an der Enz - Alfred Heymann steht am Rand seines Paradieses und ärgert sich. Er blickt auf die Wildrosen, die auf der Wiese blühen, auf die Vögel, die in den Sträuchern zwitschern, und auf die Hecke, in der er schon Blindschleichen und Eidechsen gesehen hat. Bald, sagt Heymann, müsse er mit dem Bagger anrücken und alles auf seinem Grundstück plattmachen: die zwei Hütten, den Zaun, das alte Gewächshaus. „Es wird alles zerstört“, sagt der 61-Jährige. Deshalb ist sein Paradies für ihn kein schöner Ort mehr.