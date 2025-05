Illegale Fußballwetten in der Kreisliga A: Warum kam keine Polizei, als beim FSV Deufringen ein Datenscout war?

Fußball-Landesliga, Staffel II SV Böblingen darf sich vor Derby gegen TSV Ehningen nicht in Sicherheit wiegen

Die SV Böblingen hat den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga, Staffel II, längst nicht in trockenen Tüchern. Sich in falscher Sicherheit zu wiegen, wäre fatal. Insofern geht es im Derby mit Lokalrivale TSV Ehningen nicht nur um die Ehre.