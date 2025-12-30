Illegale Entsorgung in Stuttgart: Der Wald wird als Müllhalde missbraucht
Illegal abgeladen: Gipskartonplatten im Rotwildpark in Stuttgart (Aufnahme von November 2025). Foto: Kathrin Klein

Der Müllberg am Parkplatz Wildparkstraße wirft ein Schlaglicht auf das rücksichtslose Verhalten von Müllsündern. Immer wieder wird Müll illegal entsorgt in Stuttgart.

Gute Nachrichten für Waldspaziergänger im Rotwildpark: den Müllberg, den Unbekannte in den vergangenen Tagen am Parkplatz Wildparkstraße hinterlassen haben, wird zügig abgetragen. Eine Sprecherin der Stuttgarter Abfallwirtschaft (AWS) erklärte am Dienstag auf Anfrage: „Eine Abholung des illegal entsorgten Mülls wurde veranlasst. Dieser wird schnellstmöglich abgefahren.“

 

Die schlechte Nachricht ist: Es handelt sich um keinen Einzelfall. „Leider kommt es immer wieder vor, dass Müll illegal im Wald abgeladen wird. Darüber ärgern wir uns sehr“, erklärt Kathrin Klein, Försterin und Sprecherin des baden-württembergischen Forstbetriebs ForstBW, der für den staatlichen Rotwildpark zuständig ist. Beigefügt hat sie ein Foto von Ende November. Darauf ist ein Haufen Gipskartonplatten zu sehen, die ebenfalls im Rot- und Schwarzwildpark illegal entsorgt wurden – mitten auf einem Waldweg.

Anzeigen verlaufen meist im Sande

Die Verursacher werden selten ausfindig gemacht. „In den meisten Fällen bleibt leider auch die Anzeige bei der Polizei erfolglos“, sagt Klein. So wohl auch im aktuellen Fall am Parkplatz am Wildpark. „Eine Streife hat den Vorgang aufgenommen. Hinweise auf die Verursacher gibt es leider nicht“, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei.

Das Aufräumen veranlasst jeweils ForstBW: „Kleinere Mengen, die mit dem Pkw transportiert werden können, und zerstreut anfallenden Müll an Parkplätzen entsorgen wir selbst“, sagt Kathrin Klein: „Bei großen Mengen an Müll und Sperrmüll oder auch Sondermüll informieren wir zur Entsorgung den Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Stuttgart.“

Säckeweise Müll: das Ergebnis eines Waldputztages Foto: Kathrin Klein

Die Försterin weist in dem Zusammenhang auch auf den sogenannten Waldputztag hin. Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Stuttgart nehme der Forstbetrieb an der bundesweiten Aktion teil: Auch hier gibt es jedes Jahr Berge an Müll, der ohne den Putztag im Wald bleiben und dort verrotten würde. Der nächste Waldputztag findet am 21. März statt.

Leser weisen auf weitere Missstände hin

Das Thema illegale Müllentsorgung ist jedoch nicht auf den Wald beschränkt. Als Reaktion auf unsere Berichterstattung erreichten uns mehrere Hinweise von Lesern, die auf Missstände im Stadtgebiet aufmerksam machen. „Leider ist dieses Bild in Stuttgart Stammheim wöchentlich unter anderem in der Korntaler Straße direkt bei den Glascontainern wiederzufinden. Und nicht nur dort, sondern auch in vielen anderen Außenbezirken der Stadt“, heißt es in einer Zuschrift.

Ein anderer Leser schreibt: „Es gibt sie, die Müllnomaden: Schnell heranfahren, Kofferraum auf, den Dreck ausladen und nichts wie fort. Nicht nur am schönen Rotwildpark, sondern an vielen Stellen in der Stadt. Ein trauriges Bild.“

 