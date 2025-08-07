Illegale Autorennen: „Autos mit so viel PS können zur Waffe werden“ – wie reagiert die Polizei?

Wieder ein Unfall auf der B 10 – mutmaßlich aufgrund eines illegalen Autorennens. Experten sind besorgt über die Entwicklung. Werden Raser im Landkreis Göppingen zunehmend zum Problem?
Seit nunmehr acht Jahren steht der Paragraf 315d im Strafgesetzbuch. Dieser regelt die Höchststrafen im Falle eines illegalen Straßenrennens. Auslöser der Gesetzesänderung war damals das tödliche Rennen zweier Raser durch die Berliner Innenstadt, bei dem ein Unbeteiligter ums Leben kam. Ein Fall, der ob seiner Tragik bundesweit für Aufsehen sorgte. Trotzdem kommt es auch im Landkreis immer wieder zu illegalen Straßenrennen. So auch mutmaßlich am vergangenen Sonntag auf der B 10 bei Göppingen.