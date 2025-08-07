Illegale Autorennen: „Autos mit so viel PS können zur Waffe werden“ – wie reagiert die Polizei?

Wieder ein Unfall auf der B 10 – mutmaßlich aufgrund eines illegalen Autorennens. Experten sind besorgt über die Entwicklung. Werden Raser im Landkreis Göppingen zunehmend zum Problem?

Seit nunmehr acht Jahren steht der Paragraf 315d im Strafgesetzbuch. Dieser regelt die Höchststrafen im Falle eines illegalen Straßenrennens. Auslöser der Gesetzesänderung war damals das tödliche Rennen zweier Raser durch die Berliner Innenstadt, bei dem ein Unbeteiligter ums Leben kam. Ein Fall, der ob seiner Tragik bundesweit für Aufsehen sorgte. Trotzdem kommt es auch im Landkreis immer wieder zu illegalen Straßenrennen. So auch mutmaßlich am vergangenen Sonntag auf der B 10 bei Göppingen.

Nur durch Glück überlebten die Insassen eines BMW, nachdem dieser mit hoher Geschwindigkeit auf einen Fahrbahnteiler der Leitplanke fuhr und sich überschlug. Die Ermittlungen dauern an. Indessen spricht das Landratsamt von einem „bedauerlichen Einzelfall“. Doch geht es hier noch um Einzelfälle? Ralf Liebrecht, Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins „Initiative Sicherer Landkreis“, betont: „So ein Kräftemessen, gab es auch früher schon“.

Gefährliche Mischung aus schnellen Autos und Profilierungssucht

Dennoch finde seit einigen Jahren ein Wandel statt. Nicht nur haben junge Menschen in den Worten von Liebrecht leistungsstärkere Autos zur Verfügung, auch seien die Straßen besser ausgebaut. Zu der gefährlichen Mischung aus schnelleren Autos und sanierten Straßen komme aber noch etwas hinzu: „Junge Menschen denken heute anders, sie wollen sich profilieren.“ Die sozialen Medien würden dabei laut Liebrecht eine Rolle spielen. Dennoch sieht er kein wachsendes Raser-Problem oder gar eine Szene – und damit ist er nicht allein. Klar, es gebe im Landkreis „ein paar Treffpunkte“, die meisten der jungen Menschen seien aber keine Raser, viele würden sich lediglich austauschen, keine Rennen fahren.

Auch Thomas Hagel tut sich schwer, mehr als Einzelfälle hinter den illegalen Rennen zu erkennen. Der Pressesprecher des auch für den Landkreis Göppingen zuständigen Polizeipräsidiums Ulm sagt dazu: „Eine Poser-Szene ist bekannt, auch im Kreis Göppingen, aber einen Hotspot für Raser gibt es nicht.“ Doch ob die illegalen Rennen im Landkreis zunehmen, gar über Einzelfälle hinausgehen, ist nur schwer festzustellen. Denn in der polizeilichen Kriminalstatistik sind laut Hagel „verbotene Kraftfahrzeugrennen“ nicht aufgeführt. Das Dezernat für Recht, Ordnung und Mobilität des Landratsamts Göppingen ergänzt: Anzeichen für eine signifikante Zunahme an illegalen Autorennen im Landkreis würden nicht vorliegen. Diese fänden ohnehin „eher im Verborgenen“ statt, sodass die Anzahl solcher Rennen nur schwer zu bestimmen sei.

Lediglich die Staatsanwaltschaft in Ulm verfügt über Zahlen. Ayfer Kaplan-Pirl, Erste Staatsanwältin und Sprecherin der Ulmer Staatsanwaltschaft, spricht von 154 Fällen, die seit 2020 aufgrund illegaler Rennen von der Polizei erfasst und vorgelegt worden seien. „Einige wurden eingestellt, andere wurden hier zu Gericht gebracht, wieder andere an andere Staatsanwaltschaften weitergegeben“, sagt sie. Wie viele davon im Landkreis Göppingen erfasst wurden, wisse Kaplan-Pirl nicht, zu groß sei der Aufwand, jede einzelne Akte durchzugehen.

In der Gesamtstatistik der Strafverfahren fallen Autorennen kaum ins Gewicht

Doch bei rund 45 000 Strafverfahren, um die sich die Ulmer Staatsanwaltschaft allein im vergangenen Jahr kümmern musste, fallen die rund 30 Fälle von mutmaßlich illegalen Autorennen wahrlich nicht ins Gewicht. Insbesondere, da es nicht in allen Fällen zu einer Anzeige kam. Trotz der relativierenden Zahlen braucht es laut Liebrecht von der „Initiative Sicherheit im Landkreis“ Präventionsmaßnahmen. Denn „Autos mit so viel PS können zur Waffe werden“. So mögen illegale Rennen im Landkreis Einzelfälle sein, doch diese werden aufgrund steigender Geschwindigkeiten immer gefährlicher für Insassen sowie für Unbeteiligte. Dafür unterstützt die Initiative laut Liebrecht Maßnahmen der Polizei mit finanziellen Mitteln. So zum Beispiel die Sensibilisierung junger Menschen an Schulen über die Gefahren im Straßenverkehr.

Auch Verkehrssicherheitstage habe die Initiative schon abgehalten. Letztlich müsse man das Gespräch mit jungen Autofahrern und Autofahrerinnen suchen, um dann die Selbstverantwortung zu fördern. Das Dezernat für Recht, Ordnung und Mobilität des Landratsamts arbeite generell mit der Polizei und auch mit der Initiative zusammen. Zur Prävention illegaler Rennen hat aber weder der Landkreis noch die Initiative bis jetzt gesonderte Maßnahmen durchgeführt.