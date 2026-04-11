Deutschlands Spielautomaten-Anbieter haben eine Pechsträhne. Der Schwarzmarkt erschwert den Firmen das legale Geschäft. Der Staat hat das Problem erkannt - aber tut er genug?
Berlin/Espelkamp/Bingen - Angesichts eines wachsenden Glücksspiel-Schwarzmarktes werden Rufe nach schärferen Kontrollen laut. Illegale Märkte müssten konsequent bekämpft und zugleich legale Angebote konsequent begrenzt werden, etwa durch größere Mindestabstände zwischen den Spielhallen und Wettbüros, sagt der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler.