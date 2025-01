Illegale Aktion in Stuttgart-Bad Cannstatt: Radfahrer besprüht Fahrbahn

7 Mit diesen Botschaften will der Aktivist auf die Gefahrenstelle hinweisen. Foto: Sebastian Steegmüller

Zu kurzer Radweg und eine Gefahrenstelle. Ein 21 Jahre alter Pendler ärgert sich dermaßen über die Verkehrsführung auf seiner Stammstrecke durch die Schmidener Straße, dass er nachts zur Spraydose greift.











Aus Frustration und Wut hat ein Radfahrer in der Nacht auf Donnerstag zu weißer und roter Sprühkreide gegriffen und in der Schmidener Straße in Bad Cannstatt die Fahrbahn an mehreren Stellen bemalt. Unter anderem sind die Fragen „Was soll das?“ und „Euer Ernst?“ auf Höhe der Stadtbahn-Haltestelle Obere Ziegelei, eben am Beginn eines Radwegs, zu lesen. Dieser führt zwar Richtung Fellbach-Schmiden, ist aber gerade einmal 90 Meter lang. In unter einer Minute hat man als Radfahrer das Ende erreicht. Knapp 30 Meter später muss man sich wieder in den fließenden Verkehr einsortieren. „An einer Stelle, an der es gerade in die Steigung geht und man entsprechend langsamer wird“, sagt der junge Mann. „Hier braucht es einen größeren Schutz als beispielsweise in der Gegenrichtung.“