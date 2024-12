Ilke Wyludda: „Den letzten Kampf viel zu früh verloren“

1 Nach ihrem Schicksalsschlag startete Wyludda bei den Paralympics auch im Kugelstoßen. Foto: dpa/Kerim Okten

Sie war Olympiasiegerin im Diskuswerfen und startete nach einer Beinamputation auch bei den Paralympics. Nun ist die Leichtathletin Ilke Wyludda im Alter von 55 Jahren gestorben.











Die ehemalige Weltklasse-Diskuswerferin Ilke Wyludda ist tot. Die Olympiasiegerin von Atlanta 1996 starb am Sonntag im Alter von 55 Jahren in Halle/Saale an den Folgen einer Krankheit. Das teilte Silke Renk, Präsidentin des Landessportbundes Sachsen-Anhalt und ehemalige Trainingskollegin von Wyludda, am Montag unter Berufung auf den engsten Familienkreis mit.