Ildikó von Kürthy überrascht beim Casting der neuen Staffel und kommt sogar eine Runde weiter. Doch statt Model-Karriere folgt ein ehrlicher Text übers Älterwerden, Selbstbewusstsein und warum sie froh ist, nicht mehr jung zu sein.
Ildikó von Kürthy, bekannt als Bestseller-Autorin und Kolumnistin, hat sich überraschend bei „Germany’s Next Topmodel“ beworben und damit in der neuen Staffel für einen der ungewöhnlichsten Momente gesorgt. Die 58-Jährige trat beim offenen Frauen-Casting in Köln als sogenannte „Best Ager“-Kandidatin an und schaffte es sogar eine Runde weiter. Doch ihre Model-Reise war schneller vorbei als viele Fans gehofft hatten.