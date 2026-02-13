Ildikó von Kürthy überrascht beim Casting der neuen Staffel und kommt sogar eine Runde weiter. Doch statt Model-Karriere folgt ein ehrlicher Text übers Älterwerden, Selbstbewusstsein und warum sie froh ist, nicht mehr jung zu sein.

Ildikó von Kürthy, bekannt als Bestseller-Autorin und Kolumnistin, hat sich überraschend bei „Germany’s Next Topmodel“ beworben und damit in der neuen Staffel für einen der ungewöhnlichsten Momente gesorgt. Die 58-Jährige trat beim offenen Frauen-Casting in Köln als sogenannte „Best Ager“-Kandidatin an und schaffte es sogar eine Runde weiter. Doch ihre Model-Reise war schneller vorbei als viele Fans gehofft hatten.

Casting in Köln: Hunderte Bewerberinnen wollen in die nächste Runde Einen Tag nach dem Männer-Casting zeigte ProSieben nun das offene Casting der Frauen in Köln. Mehrere hundert Bewerberinnen stellten sich in Köln dem ersten Laufsteg-Test. Wer überzeugen konnte, durfte sich anschließend persönlich bei Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier vorstellen.

Unter den vielen jungen Kandidatinnen sorgte ausgerechnet eine Frau für besondere Aufmerksamkeit, die man eher aus Buchhandlungen als aus Modelshows kennt.

„Ich habe schon gewonnen“: Von Kürthy will ein Zeichen setzen

Ildikó von Kürthy machte ihre Bewerbung bereits im Sommer öffentlich – bewusst, wie sie erklärte. Sie wolle Frauen ermutigen, sich nicht „unsichtbar“ zu machen, sobald sie älter werden.

Die Autorin hat mit Büchern wie „Mondscheintarif“, „Es wird Zeit“ oder „Morgen kann kommen“ tausende Leser und Leserinnen erreicht. Auf Instagram hat sie über 100.000 Follower.

Beim Casting traf sie mehrere Frauen, die angaben, sich durch sie überhaupt erst beworben zu haben. Das machte die Autorin sichtlich stolz. Noch bevor sie überhaupt auf dem Laufsteg war, sagte sie bereits selbstbewusst: „Ich habe schon gewonnen.“

Trotzdem lief sie dann doch und überzeugte offenbar auch Heidi Klum: Von Kürthy kam eine Runde weiter.

Die Autorin war nicht das einzige bekannte Gesicht beim diesjährigen Casting. Auch Jill Lange nahm am Casting teil. Das Reality-TV-Sternchen schaffte es jedoch nicht in die nächste Runde.

Absage aus Zeitgründen und wegen „gewisser Bedenken“

Doch wer gehofft hatte, die Autorin würde nun dauerhaft Teil der Staffel sein, wurde schnell enttäuscht. In einer Instagram-Story stellte von Kürthy klar: Sie sei nur beim Casting dabei gewesen und werde nicht weiter in der Show auftreten.

Der Grund: Der Zeitaufwand sei ihr zu groß gewesen. Außerdem habe es „gewisse Bedenken“ gegeben. Sie habe deshalb nach dem Casting wieder aufgehört.

Auch Heidi Klum bestätigte später gegenüber der „Bild“, dass sie von Kürthys Teilnahme spannend gefunden habe. Klum sagte, sie habe sich sogar schon auf ein mögliches Umstyling gefreut – mit Haarverlängerung und neuem Schnitt. Doch die Autorin habe sich entschieden, nicht weiterzumachen.

„Froh, nicht mehr jung zu sein“: Emotionaler Instagram-Text nach dem Screening

Besonders viel Aufmerksamkeit bekam von Kürthy aber nicht nur wegen ihres Auftritts, sondern wegen ihres sehr persönlichen Instagram-Statements.

Sie berichtete, dass sie beim öffentlichen Screening der ersten Folge im Berliner Zoopalast zum ersten Mal überhaupt GNTM gesehen habe. Das eigene Gesicht „mittelmäßig selbst geschminkt“ auf einer großen Kinoleinwand zu sehen, sei für sie ein „ungewöhnliches Erlebnis“ gewesen.

In ihrem Text beschreibt sie, wie sie sich zwischen den vielen jungen Menschen fühlte und warum sie an diesem Abend ehrlich froh war, nicht mehr jung zu sein. Sie schrieb unter anderem, sie sei alt genug, um in flachen Schuhen über den roten Teppich zu gehen, um über sich selbst zu lachen, um den Bauch nicht mehr einzuziehen und um niemandem mehr gefallen zu müssen.

Der Beitrag wirkt wie eine Abrechnung mit dem Druck, perfekt wirken zu müssen, aber auch wie ein versöhnlicher Blick aufs Älterwerden.

Neues Buch „Alt genug“: GNTM ist nur eine Randnotiz

Ildikó von Kürthy nutzt ihren kurzen GNTM-Ausflug offenbar nicht als Karriereschritt Richtung Fernsehen, sondern eher als Impuls für ihr aktuelles Thema: das Älterwerden.

In ihrer Story sagte sie, sie habe in ihrem neuen Buch „Alt genug“, das am 26. Februar erscheint*, ein paar Seiten über das Casting geschrieben. Das Buch drehe sich allerdings nicht um Mode oder Beauty, sondern um das, was sie selbst als „wackeres Welken“ beschreibt, also um das Leben kurz vor 60, das Älterwerden sowie Ängste, Ideen und Zweifel in der Lebensmitte.

Auch einen kleinen humorvollen Seitenhieb in Richtung „Umstyling“ durch Heidi Klum liefert sie: In einer Story zeigte sie ein Foto von sich mit langen blonden Haaren und schrieb, sie habe tatsächlich vor zehn Jahren schon einmal so ausgesehen. Die blonden Extensions seien ebenfalls Teil einer Buchrecherche gewesen.

Finale erstmals in Los Angeles

Die aktuelle Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft weiterhin im gewohnten Rhythmus: mittwochs stehen die Männer im Fokus, donnerstags die Frauen. Das Finale findet dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland statt, sondern in Los Angeles.

Und auch wenn Ildikó von Kürthy dort nicht mehr dabei sein wird – ihr kurzer Auftritt hat der neuen Staffel schon jetzt einen besonderen Moment geliefert: weniger Glamour, mehr Haltung und viel Sichtbarkeit für Frauen über 50.