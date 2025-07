Ilan Rubin von den Nine Inch Nails: Nach Rauswurf von Josh Freese: Foo Fighters haben einen neuen Drummer

1 Dave Grohl geht mit Drummer Ilan Rubin in die Zukunft. Foto: imago/Gonzales Photo / Gonzales Photo/Erling Brodersen

Die Foo Fighters rund um Frontmann Dave Grohl haben Ilan Rubin als neuen Schlagzeuger verpflichtet. Der Nine-Inch-Nails-Musiker ersetzt Josh Freese, der im Gegenzug zu seiner alten Band zurückkehrt.











Die Foo Fighters rund um Frontmann und Ex-Nirvana-Drummer Dave Grohl (56) haben einen neuen Schlagzeuger gefunden: Ilan Rubin (36) wechselt von der Trent-Reznor-Formation Nine Inch Nails zu der Rockband. Das berichtet "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf Insider. Der 36-Jährige war seit 2009 Drummer bei Nine Inch Nails und wurde 2020 im Alter von 32 Jahren als bis dahin jüngster Musiker in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen.