Viele "Herr der Ringe"-Fans können sich nur einen Darsteller als Aragorn vorstellen. Doch Regisseur Andy Serkis hat jetzt bestätigt, dass für "The Hunt for Gollum" ein Nachfolger für Viggo Mortensen gesucht wird.

Es gilt vielen als nahezu perfektes Casting. In Peter Jacksons (64) drei "Der Herr der Ringe"-Filmen vom Beginn des Jahrtausends schlüpfte Viggo Mortensen (67) in die Rolle von Aragorn, Sohn Arathorns. Für Weihnachten 2027 ist mit "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" ein weiterer Kinofilm aus Mittelerde angekündigt, der zeitlich zwischen "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" und "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" spielt. Und in "The Hunt for Gollum", das hat Regisseur Andy Serkis (61) nun bestätigt, wird die Rolle des Aragorn neu besetzt.

Neuer Darsteller für Fan-Liebling Aragorn "Ich weiß nicht, was da draußen gerade rumschwirrt, aber ich weiß, dass viel spekuliert wird", nahm der Filmemacher und Darsteller von Gollum gegenüber "Screenrant" auf die kursierenden Gerüchte rund um das Casting seines Films Bezug. "Aber sagen wir so: Wir besetzen die Rolle neu, und wir sind auf dem Weg, jemanden zu finden."

Als einziges gesichertes Cast-Mitglied steht derzeit - neben Serkis - Oscarpreisträgerin Kate Winslet (50) fest. Sie übernimmt in "The Hunt for Gollum" die Hauptrolle, meldete unter anderem das US-Branchenmagazin "Deadline" im März. Der Name ihre Figur ist noch nicht bekannt.

Kehrt auch Gandalf-Darsteller Ian McKellen zurück?

Gerüchten zufolge sollen auch Ian McKellen (86) als Gandalf sowie möglicherweise Elijah Wood (45) als Frodo Beutlin wieder mit von der Partie sein. Offiziell bestätigt ist das aber bislang noch nicht.

"Wir müssen noch alles für uns behalten", sagte Serkis in dem aktuellen Interview, als er nach weiteren Informationen zum Film gefragt wird. Er bestätigte lediglich noch, dass "unser Film zwischen 'Der Hobbit' und 'Der Herr der Ringe'" spielt und "The Hunt for Gollum" heißt. "Es ist eine physische Jagd nach der Figur, aber auch eine psychologische Suche von Gollum nach sich selbst. Wir stehen also gerade kurz vor dem Start, und es ist sehr aufregend. Und ja, das wird eine wilde Fahrt."

Der US-Kinostar ist für den 17. Dezember 2027 angekündigt.