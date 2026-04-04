Viele "Herr der Ringe"-Fans können sich nur einen Darsteller als Aragorn vorstellen. Doch Regisseur Andy Serkis hat jetzt bestätigt, dass für "The Hunt for Gollum" ein Nachfolger für Viggo Mortensen gesucht wird.
Es gilt vielen als nahezu perfektes Casting. In Peter Jacksons (64) drei "Der Herr der Ringe"-Filmen vom Beginn des Jahrtausends schlüpfte Viggo Mortensen (67) in die Rolle von Aragorn, Sohn Arathorns. Für Weihnachten 2027 ist mit "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" ein weiterer Kinofilm aus Mittelerde angekündigt, der zeitlich zwischen "Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" und "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" spielt. Und in "The Hunt for Gollum", das hat Regisseur Andy Serkis (61) nun bestätigt, wird die Rolle des Aragorn neu besetzt.