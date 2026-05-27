Ikonische Versace-Robe: Off Campus entfacht Hype um Kultkleid von Jennifer Lopez neu

Vor 26 Jahren machte Jennifer Lopez das Dschungelkleid von Versace weltberühmt. Jetzt entdeckt das Netz die Robe durch die Prime-Video-Serie "Off Campus" für sich.
Im Jahr 2000 sorgte Jennifer Lopez (56) bei den Grammy Awards in ihrem grünen Dschungelkleid von Versace für einen der ikonischsten Red-Carpet-Momente der Popkultur. Die Nachfrage nach Bildern des Looks war so groß, dass sie später sogar als Auslöser für die Entwicklung der Google-Bildersuche gilt. Jetzt, 26 Jahre später, redet das Netz wieder darüber - dank der Prime-Video-Serie "Off Campus".