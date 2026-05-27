Ikonische Versace-Robe: Off Campus entfacht Hype um Kultkleid von Jennifer Lopez neu
1
Die Prime-Video-Serie "Off Campus" greift das Dschungelkleid auf. Foto: imago images/ZUMA Wire / © Amazon Content Services LLC

Vor 26 Jahren machte Jennifer Lopez das Dschungelkleid von Versace weltberühmt. Jetzt entdeckt das Netz die Robe durch die Prime-Video-Serie "Off Campus" für sich.

Im Jahr 2000 sorgte Jennifer Lopez (56) bei den Grammy Awards in ihrem grünen Dschungelkleid von Versace für einen der ikonischsten Red-Carpet-Momente der Popkultur. Die Nachfrage nach Bildern des Looks war so groß, dass sie später sogar als Auslöser für die Entwicklung der Google-Bildersuche gilt. Jetzt, 26 Jahre später, redet das Netz wieder darüber - dank der Prime-Video-Serie "Off Campus".

 

Diese Szene bringt das Kleid wieder ins Gespräch

In der Serienadaption der Buchreihe von Elle Kennedy taucht eine Nachbildung des Kleides in einer zentralen Szene auf. Die Figur Allie Hayes (Mika Abdalla, 26) erscheint auf einer College-Party in einem sehr ähnlichen, tief ausgeschnittenen grün gemusterten Outfit, das stark an das Original erinnert. Darin bewegt sie sich zu Lopez' und Pitbulls Song "On the Floor". Dann tanzt sie Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn, 28) an. Bei den Zuschauern entsteht sofort das Bild: Die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach. Die Szene wurde zahlreich auf Social Media geteilt, wobei immer wieder das Kleid gelobt wurde.

Die Kostümdesignerin Charlene Akuamoah erzählte nach zahlreichen Nachfragen auf Instagram, wie das Kleid entstand. Gemeinsam mit einer weiteren Kostümdesignerin und einer Einkäuferin habe sie "die ganze Welt abgesucht, um einen Stoff zu finden, der dem Original so ähnlich wie möglich war". Als dieser ankam, habe man jedoch festgestellt, dass die Farbe nicht stimmte. Kurzerhand sei der Stoff daraufhin mit grüner Farbe besprüht worden. Anschließend habe der Schneider das Kleid angefertigt und vorsorglich sogar ein Ersatzkleid hergestellt. Am Ende sei Mika Abdalla "auf den Millimeter genau" eingekleidet worden, sodass das Outfit perfekt saß und sie ihren eigenen J.Lo-Moment haben konnte.

Jennifer Lopez selbst reagierte auf X auf die entsprechende Szene und schrieb: "Ich liebe diese Serie". Zudem kam es in einem Instagram-Clip zu einem Crossover: Abdalla und Lopez stellten einen Teil der Szene nach. Abdalla bewegte zu dem Satz "Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das JLo ist" die Lippen. Lopez antwortete: "Oh mein Gott, Moment mal, das ist ja von mir", als der Song "On the Floor" ertönte.

Jennifer Lopez trug das Dschungelkleid nicht als Erste

Obwohl Jennifer Lopez das Kleid weltberühmt machte, war sie nicht die erste, die es trug. Bereits 1999 präsentierte Model Amber Valletta (52) die Versace-Kreation auf dem Laufsteg. Im selben Jahr zeigte sich auch Donatella Versace selbst in dem Kleid, allerdings in einer ärmellosen Variante. Ex-Spice-Girl Geri Halliwell-Horner trug es im Januar 2000, also rund einen Monat vor Lopez.

 