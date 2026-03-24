Wim Wenders wird beim Deutschen Filmpreis mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Wim Wenders ist als Filmemacher seit über fünf Jahrzehnten eine Ikone des Weltkinos", heißt es in der Begründung.
Der erste Preisträger des Deutschen Filmpreises 2026 steht fest: Wim Wenders (80) erhält am 29. Mai in Berlin den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Das gab die Deutsche Filmakademie am Dienstag bekannt. Der Regisseur werde für seine "herausragenden Verdienste um den Deutschen Film" ausgezeichnet. Die Nominierten für die regulären Filmpreise werden am 31. März verkündet.