Ikone des französischen Kinos: Nathalie Baye mit 77 Jahren gestorben

Trauer um eine Ikone des französischen Kinos: Nathalie Baye ist am Freitagabend im Alter von 77 Jahren in Paris gestorben. Die mehrfache César-Gewinnerin litt an einer neurodegenerativen Demenzform.
Das französische Kino trauert um eine seiner vielseitigsten Darstellerinnen: Nathalie Baye ist tot. Die Schauspielerin starb am Freitagabend (17. April) im Alter von 77 Jahren in ihrer Pariser Wohnung. Das teilte ihre Familie, darunter ihre Tochter Laura Smet, laut französischen Medien der Nachrichtenagentur AFP mit. Als Todesursache nannten die Angehörigen die Lewy-Body-Demenz. Bei der neurodegenerativen Erkrankung treten Symptome auf, die jenen der Alzheimer- und Parkinson-Krankheit ähneln.