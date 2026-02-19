Ikone des britischen Kinos: Paddington Bär wird bei BAFTA Film Awards einen Preis überreichen

Die BAFTA Film Awards am kommenden Sonntag, 22. Februar, in London erwarten einen besonderen Gast: Der legendäre Paddington Bär wird einen Preis überreichen.

Besonderer Gast bei den diesjährigen BAFTA Film Awards am kommenden Sonntag, 22. Februar, in London: Beim wichtigsten Abend der britischen Filmindustrie wird Paddington Bär einen Auftritt haben. Der legendäre Kino-Bär wird bei den britischen Academy Film Awards höchstpersönlich einen Preis verleihen, teilte BAFTA mit. Paddington Bär wird demnach den Preis für den besten Animationsfilm überreichen. Vier Filme sind in dieser Kategorie nominiert: "Arco", "Boong", "Lilo & Stitch" und "Zoomania 2".

Erfolgreiches Paddington-Musical Laut dem "Hollywood Reporter" dürfte Paddingtons exklusive Einladung an die Zeremonie mit dem großen Erfolg des Paddington Musicals zu tun haben, das derzeit im Londoner Savoy Theatre aufgeführt wird. Dort spielt Darstellerin Arti Shah die beliebte Figur auf der Bühne in einem Bärenkostüm, während James Hameed die Stimme leiht und die Gesichtsausdrücke der Figur von außerhalb der Bühne steuert.

Paddington Bär reiht sich ein in die Liste der kürzlich angekündigten Laudatoren der BAFTA Film Awards. Darunter Aimee Lou Wood (32, "The White Lotus"), Bryan Cranston (69, "Breaking Bad"), Cillian Murphy (49, "Peaky Blinders"), Patrick Dempsey (60, "Grey's Anatomy") oder Kate Hudson (46, "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen").

Zu den Nominierten zählen unter anderem Leonardo DiCaprio (51, "One Battle After Another"), Timothée Chalamet, (30, "Marty Supreme"), Emma Stone (37, "Bugonia"), Rose Byrne (46, "If I had legs, I'd kick you") oder Jacob Elordi (28, "Frankenstein").

Der Politthriller "One Battle After Another" führt mit 14 Nominierungen das BAFTA-Feld an und liegt damit knapp vor Ryan Cooglers Vampirfilm "Sinners" mit 13 Nominierungen. Chloé Zhaos Shakespeare-Drama "Hamnet" und Josh Safdies Tischtennis-Komödie "Marty Supreme" erhielten jeweils elf BAFTA-Nominierungen, während Joachim Triers Drama "Sentimental Value" und Guillermo del Toros Gothic-Epos "Frankenstein" jeweils acht Nominierungen erhielten. Yorgos Lanthimos' schwarze Komödie "Bugonia" und Kirk Jones' Tragikomödie "I Swear", die sich für Menschen mit Tourette-Syndrom einsetzt, wurden jeweils fünfmal nominiert.