Ikone des britischen Kinos: Paddington Bär wird bei BAFTA Film Awards einen Preis überreichen

Besonderer Gast bei den diesjährigen BAFTA Film Awards am kommenden Sonntag, 22. Februar, in London: Beim wichtigsten Abend der britischen Filmindustrie wird Paddington Bär einen Auftritt haben. Der legendäre Kino-Bär wird bei den britischen Academy Film Awards höchstpersönlich einen Preis verleihen, teilte BAFTA mit. Paddington Bär wird demnach den Preis für den besten Animationsfilm überreichen. Vier Filme sind in dieser Kategorie nominiert: "Arco", "Boong", "Lilo & Stitch" und "Zoomania 2".